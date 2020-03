Politikerfiaskot bakom coronaträngseln i Stockholms lokaltrafik

STOCKHOLM Det var politiskt styrda AB SL som beslutade att dra ned på busstrafiken i Stockholm under veckan, något som orsakade stor trängsel och ledde till skarp kritik från Folkhälsomyndigheten. ”Vår förväntansbild var att det skulle fungera bra och att det inte skulle bli trängsel” säger SL:s kommunikationschef Suss Forssman Thullberg till Dagens Nyheter.

Mitt under pågående coronaspridning i Stockholm, där Folkhälsomyndigheten infört restriktioner och rekommendationer för att minska spridningen, tvingades Stockholmarna trängas i överfulla bussar under morgonrusningen efter att flera bussar dragits in.

På en pressträff på tisdagen riktade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson skarp kritik mot de ansvariga för de överfulla bussarna.

– Det är inte rimligt att man har storträngsel i kollektivtrafiken, det får man lösa, sa Carlson vid pressträffen enligt Svenska Dagbladet.

På tisdagen publicerade Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) ett Facebookinlägg där han skrev att ”Våra operatörer har fått i uppdrag att köra allt de kan, så mycket de kan, med särskilt fokus på rusningstrafik”

”Jag vill inte höra om några helgtidtidtabeller eller rastlösa bussförare. Kör allt ni kan, så mycket ni kan. Ta in timanställda, övertid och andra förare som kan ställa upp. Det är inte en rekommendation. Det är en order. Detta från den samlade politiken” skriver Tamsons vidare i inlägget.

Nu avslöjar Dagens Nyheter att politiska beslut låg bakom de indragna bussarna. Beslutet togs på ett möte mellan SL och bland andra vd:arna för trafikoperatörerna MTR, Keolis, Nobina och Arriva.

– Orsaken var att vi såg och ser ett ansträngt personalläge och vi vet att vi har att hantera en situation i mellan tre och sex månader framöver som är oerhört ansträngt och det måste vi ta höjd för, säger SL:s kommunikationschef Suss Forssman Thullberg till Dagens Nyheter.

Kristoffer Tamsons, som är ordförande för SL, var inte med på mötet men gick själv ut med nyheten om den neddragna trafiken.

– Med start på måndag inleder vi kraftig reducering av lokaltrafik, på tydligt märkbart sätt. Vi måste prioritera så att trafiken är hållbar och robust, sade trafikregionråd Kristoffer Tamsons enligt Aftonbladet.

Flera bussförare som DN talat med förnekar emellertid att personalläget skulle vara särskilt ansträngt.

– Det känns ju helt jävla barockt. De har skitit i det blå skåpet när de tog det här beslutet. Ja, vi har sjukskrivna. Men vi har massor med behovsanställda att ringa. Det finns hur mycket chaufförer som helst, säger en busschaufför till DN.

Suss Forssman Thullberg säger till DN att beslutet att dra ned på turerna i efterhand får ses som mindre lyckat.

– Vår förväntansbild var att det skulle fungera bra och att det inte skulle bli trängsel. Ur det perspektivet fungerade det inte bra, nej, säger Thullberg.

