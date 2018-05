Politiske aktivisten Tommy Robinson dömd till fängelse – media förbjuds rapportera om fallet

LEEDS Journalisten och politiske aktivisten Tommy Robinson greps i fredags efter att ha livesänt utanför en rättegång. Ett par timmar senare var han dömd till över ett års fängelse av en blixtinkallad jourdomstol. Brittisk media har förbjudits att nämna detaljer om gripandet och den rättsliga processen, skriver Breitbart.

Aktivisten, medborgarjournalisten och grundaren av English Defence League (EDL), Tommy Robinson, greps utanför en domstol i Leeds där en grooming-rättegång pågick med flera muslimer inblandade, enligt The Rebel Media. Robinson livesände på Facebook med sin mobiltelefon och hann även ställa frågor till två av de åtalade.

Ingen av Robinsons advokater ska ha informerats om gripandet. En blixtinkallad domstol dömde Robinson till 13 månaders fängelse för störande av allmän ordning.

Brittisk media rapporterade till en början om fallet, men samtliga nyhetssajter med bas i England – däribland The Mirror, The Daily Record, Breitbart London – har fått ta bort sina artiklar efter att domstolen utfärdat ett mediaförbud som rör information om Tommy Robinsons gripande och domstolsprocess.

Under lördagen har en stor demonstration för Tommy Robinson hållits i London. På sociala medier fruktar man nu ytterligare inskränkningar i yttrandefriheten.

”Intellectual honesty is a crime in any totalitarian country; but even in England it is not exactly profitable to speak and write the truth.” – George Orwell #FreeTommy https://t.co/lMl1LyJcSX — David Barker (@evadrekrab) 26 maj 2018

I met and spoke at length with Tommy Robinson when he came to #Israel to see for himself the reality here.

The #UK has dipped to a dangerous level with his arrest.

Orwell, Huxley, not to mention Doris Lessing, English authors I grew up on would be shocked!#FreeTommy #Breaking pic.twitter.com/qeaJFHA817 — Jerusalem Bold (@JerusalemBold) 26 maj 2018

SPOT THE DIFFERENCE: One is the leader of a brutal regime that cracks down on the freedoms of its people and jails journalists, political leaders and bans foreign journalists from entering the country, other is Kim Jong Un. #FreeTommy #TommyRobinson pic.twitter.com/Huj5zYljtY — Jordan James 🇬🇧 (@politicalite) 26 maj 2018