”Powered by love” – Boris Johnson episka tal efter att han fått lämna sjukhuset

STORBRITANNIEN Under stor dramatik togs den brittiske premiärministern Boris Johnson förra helgen in på sjukhus för coronavård. Efter sju dagar fick ”BoJo” på söndagen lämna sjukhus. I ett tal till nationen hyllade han den brittiska sjukvården, NHS. – Vi kommer att vinna (över coronaviruset) eftersom att NHS är det bultande hjärtat i det här landet, sade Johnson.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020