Prästen Leif blev Ahmed – flyttar till sin utvisade fosterson i Marocko

VÄRNAMO Den pensionerade prästen Ahmed Skjetne, tidigare Leif, ska flytta till Marocko för att ta hand om sin utvisade fosterson.

74-årige Ahmed Skjetne är bosatt utanför Värnamo i Småland. Tidigare hette han Leif men har bytt namn för att bättre passa in i Marocko. Det hela började 2015 när en ”flykting” från det landet flyttade in hos honom, berättar han för ETC.

Marockanen bodde hos honom i 1,5 år innan polisen kom och hämtade honom. Senare skickades han tillbaka till sitt hemland.

– Vi hade fått en far- och sonrelation och innan han utvisades föreslog han att jag skulle flytta dit för att vara med honom. Han tyckte väl att han behövde en pappa, trots att han är vuxen, säger Ahmed Skjetne till ETC.

”Stark islamofobi i västvärlden”

Han har varit präst i Svenska kyrkan i över 30 år och är nu pensionerad.

– Men trots att jag är lastgammal tycker jag det går att pröva nya saker. Det ska bli väldigt spännande, jag tror det är ett vackert land. Jag får uppleva lite av det flyktingar gör när jag inte kan språket, jag kan varken arabiska eller franska. Men jag får väl lära mig så att jag åtminstone kan handla och gå till läkaren, säger han.

ETC frågar Ahmed Skjetne om flytten är menad som ett politiskt ställningstagande.

– Det handlar först och främst om min relation till den här killen, men jag är ju kritisk till varför han blev utvisad och till behandlingen av muslimer i Sverige. Han pratade bra svenska och hade kunnat vara en väldigt bra resurs här.

– Jag tycker det finns en väldigt stark islamofobi i västvärlden. Muslimer behandlas illa och jag tycker till och med att det blivit värre än tidigare. Jag tycker också att flyktingpolitiken är fel, det visas ingen barmhärtighet.

Konverterar inte

Ahmed Skjetne har alltså bytt namn för att passa in i det nya landet. I en intervju för Dagen säger han att det var fostersonens idé.

– Han tyckte det skulle vara roligt om jag hade ett marockanskt namn. Han sa: ”du kan väl ta ett marockanskt namn om du kommer hit”. Mina vänner tycker ju att jag är lite halvtokig.

Däremot har den gamle prästen inte bytt religion.

– Nej, ens tro är ju inte knuten till namnet. Många tror att man konverterar bara för att man byter namn, men så är det ju inte, det är inte samma sak, säger han till Dagen.

Läs även: Ny rapport: Därför lämnar rekordmånga Svenska kyrkan