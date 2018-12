Pressad May: Omröstning om Brexit skjuts upp

STORBRITANNIEN Premiärminister Theresa May har meddelat att omröstningen om ett utträdelseavtal som ska ta Storbritannien ur EU skjuts upp.

På måndagseftermiddagen sade Theresa May att den Brexitomröstning som skulle ha hållits på tisdagen skjuts upp. Hon motiverar det med att det finns ett missnöje kring en så kallad nödlösning för Nordirland som har att göra med dess gräns mot Irland.

– Jag har lyssnat noga på vad som har sagts i den här kammaren. Det står klart att det finns bred oro om den nordirländska nödlösningen, sade May i det brittiska underhuset på måndagen enligt TT.

Hon kommer nu att ta upp frågan med övriga EU-ledare med förhoppningen att de går med på nya skrivelser som gör att avtalet kan godkännas av parlamentet. Det avtal som skulle ha gått till omröstning på tisdagen har tagit två år att förhandla fram.

En som har kommenterat saken är EU-parlamentarikern och tidigare UKIP-ledaren Nigel Farage.

The way @theresa_may is handling Brexit is a national humiliation and now the whole world is laughing at us.

pic.twitter.com/On9lq5UUPf

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 10, 2018