Prischock på plastpåsar när ny skatt införs

Priset på plastpåsar kommer chockhöjas när en ny skatt införs nästa år. Målet är att minska plastföroreningen, bland annat i världshaven, men där kommer nästan all plast från floder i Asien och Afrika enligt World Economic Forum.

Från och med nästa år kommer plastpåsar beskattas med tre kronor per påse, rapporterar TV 4 Nyheterna. Det betyder enligt kanalens uträkningar att en vanlig plastpåse kommer kosta sju kronor. Avsikten är att få svenskarna att använda mindre plast.

– Det gör ju att människor kan fundera över om man behöver en plastkasse eller om det finns andra sätt att transportera hem varorna, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till TV 4.

Fryspåsar och soppåsar kommer inte beskattas, men tunnare varupåsar kommer beskattas med 30 öre per påse. Skatten är den del av en grön skatteväxling, där inkomsterna bland annat ska gå till sänkt skatt på arbete.

Målet är att Sverige ska nå EU:s mål om att varje person ska använda max 40 platskassar per år till år 2025. Idag använder svenskarna i genomsnitt 83 platskassar per person och år. För EU är siffran 198 plastpåsar per person och år.

– Mycket av den plasten som vi använder kommer tyvärr ut i våra hav och leder till skador på både natur och växter, och det kan vi inte acceptera, säger finansmarknadsminister Per Bolund till TV4.

Enligt World Economic Forum kommer 90 procent av plasten i världshaven från tio floder: åtta i Asien och två i Afrika.

