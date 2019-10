”Protestera nu ditt jävla kukhuvud” – slagsmål mellan pendlare och miljöaktivister i Londons tunnelbana

LONDON Två aktivister från den radikala miljöorganisationen ”Extinction Rebellion” stoppade tunnelbanetrafiken i London genom att ställa sig på ett tågtak. Aktivisterna drogs ned från taket av arga pendlare och den ena aktivisten blev av en film att döma misshandlad.

Det blev våldsamt när radikala miljöaktivister från gruppen Extinction Rebellion genomförde en aktion på stationen Canning Town i Londons tunnelbana på torsdag morgon.

Två aktivister hindrade tunnelbanetrafiken genom att ställa sig på tågets tak till morgonpendlarnas ilska, och situationen urartade.

På ett filmklipp från ITV ser man hur pendlare kastar en dryck på en av miljöaktivisterna. Sedan försöker en pendlare dra ned den ena miljöaktivisten från tågets tak.

Aktivisten sparkar först pendlaren, men blir sedan neddragen i folkmassan där han blir misshandlad tills personal lyckas ingripa och skydda mannen från pendlarna.

