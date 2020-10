Proud boys och Bogaloos: Guide till amerikanska huliganer och miliser

Sommarens våldsamheter i USA har präglats av rörelsen och slagordet ”Black Lives Matter”, men flera andra miliser och grupperingar har också uppmärksammats, som den obskyra huligangruppen Proud Boys som togs upp i presidentvalsdebatten i USA. Här är Nyheter Idags guide till de nya amerikanska miliserna och grupperingarna.

Proud Boys

Den obskyra huligangruppen Proud Boys blev världsberömda när de togs upp i presidentvalsdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden på tisdagen.

Proud Boys grundades 2016 som ett ”västchauvinistiskt” brödraskap av Gavin McInnes, som tidigare grundat hipstertidningen Vice.

I april 2017 utropade Proud Boys seger över Antifa efter ett våldsamt upplopp i Berkeley, två månader efter att ett våldsamt Antifa-upplopp stoppat ett föredrag av Milo Yiannopoulos på samma plats.

Enligt ett inlägg från gruppens hemsida i augusti 2017 är en Proud Boy ”en västerländsk chauvinist som vägrar be om ursäkt för att vi skapat den moderna världen”. Gruppen skriver att man inte diskriminerar utifrån ras eller sexuell inriktning, utan att alla är välkomna som håller med om att ”väst är bäst”.

Proud Boys har deltagit i ett antal upplopp och gatuslagsmål mot Antifa och andra vänstergrupper, och vid en motdemonstration mot ett föredrag McInnes höll på Metropolitan Republican Club i New York i oktober 2018 greps tio medlemmar av Proud Boys efter ett slagsmål med motdemonstranter. McInnes avgick som gruppens ledare efter händelsen, och två Proud Boys-medlemmar har dömts till fyra års fängelse var.

Proud Boys har haft mindre sammandrabbningar med BLM-demonstranter under sommarens upplopp, men inte varit inblandade i någon allvarlig incident.

Läs även: Worst of woke: BLM–demonstrationernas värsta klipp

Bogaloo boys

En rörelse som främst existerar på anonyma online-forum som Reddit och 4chan och syftar till att starta raskrig i USA, som man refererar till som ”Bogaloo”. Rörelsen är svårplacerad ideologiskt, då det det i retoriken förekommer libertarianism och rasism men också antirasism och polishat.

Bogaloo-rörelsen har inspirerat till olika attacker mot polis under vårens och sommarens oroligheter i USA. Den 29 maj sköts två säkerhetsvakter utanför en federal byggnad i Oakland i Kalifornien samtidigt som en BLM-demonstration. En av vakterna, David Patrick Underwood, avled.

En vecka senare sköt Steven Carrillo, en 32-årig elitsoldat, ned två poliser som sökte honom i hans hem. Den ena polisen, Damon Gutzwiller, avled. Carrillo träffades i eldstriden men lyckades fly i en kapad bil där han skrev bogaloo-kopplade slagord och citat i sitt eget blod.

Han greps senare när han försökte stjäla en ny bil på en uppfart, och misstänks för att tillsammans med sin medhjälpare Robert A. Justus ha mördat Underwood i den tidigare attacken.

Personer som identifierar sig som medlemmar av Bogaloo-rörelsen, eller har använt Bogaloo-relaterade slagord, har vid flera tillfällen under våren och sommaren gripits av polis, bland annat för att ha förberett upplopp och attentat i samband med BLM-demonstrationer.

Läs även: Seattle anställer dömd ex-hallick som alternativ till polisen

Not Fucking Around Coalition

Den fjärde juli marscherade en svart milis på över 1 000 beväpnade svarta personer genom Stone Mountain Park i Georgia till ett monument över sydstaternas president Jefferson Davies och hans generaler Robert E. Lee och Stonewall Jackson.

Marschen var en ”styrkeuppvisning” och den svarta milisen, som kallar sig ”Not Fucking Around Coalition” utmanade sydstatsanhängare att konfrontera dem.

– Jag ser ingen vit milis, inga boogie boys, treprocentare eller resten av alla rädda bonläppar. Vi är här, var fan är ni? Vi är i ert hem, sade en marschdeltagare i gruppens högtalarsystem.

Gruppens grundare Grand Master Jay sade till Newsweek att man inte har någonting att göra med Black Lives Matters utan är betydligt mer militant.

– Vi är en svart milis. Vi protesterar inte, vi demonstrerar inte. Vi kommer inte för att sjunga, vi kommer inte för att mässa slagord. Det är inte vad vi gör, sade Grand Master Jay.

Kenosha Guard och Kyle Rittenhouse

Den 23 agusti sköts Jacob Blake fyra gånger i ryggen när han försökte ta sig in i sin bil under ett polisingripande i Kenosha i Wisconsin. Blake, som var efterlyst för våldtäkt och greps av polis när han trakasserade sitt tidigare offer, överlevde skotten men blev paralyserad från midjan och nedåt.

På kvällen ledde BLM-inspirerade demonstrationer till upplopp i staden, med plundring och mordbränder. Upploppen fortsatte följande kväll, då den lokala milisgruppen Kenosha Guard skapade eventet ”Armed Citizens to Protect our Lives and Property” på Facebook.

Nästa kväll, den 25 augusti, hade grupper av beväpnade personer hörsammat Kenosha Guards uppmaning och rörde sig i centrala Kenosha.

En av dem, 17-åriga Kyle Rittenhouse från Antioch i Illinois, angrips vid 23.45 av BLM-anhängaren Joseph Rosenbaum, 36.

Filmer visar hur Rosenbaum jagar den beväpnade Rittenhouse över en parkering, enligt uppgifter för att försöka ta geväret från honom. Rittenhouse avlossar till sist fyra skott, som träffar Rosenbaum i magen, ryggen och vänstra handen. Rosenbaum avlider av sina skador.

I ett senare förlopp, som även filmas, jagas Rittenhouse av en stor grupp personer. När Rittenhouse snubblar och faller till marken attackeras han med en spark av en person och avlossar två skott, som inte träffar.

Sedan attackeras den liggande Rittenhouse med en skateboard av Anthony Huber, 26. Rittenhouse skjuter Huber i bröstet och dödar honom. En tredje person, Gaige Grosskreutz, närmar sig Rittenhouse beväpnad med en pistol men skjuts i armen.

Rittenhouse överlämnar sig själv till polis i hemstaten Illinois dagen efter, och åtalas för bland annat två mord och ett mordförsök. Hans försvarare menar att Rittenhouse agerat i självförsvar.

Kenosha Guard förnekar att man hade haft närmare kontakt med Rittenhouse.

Läs även: Försvarslös bilförare grovt misshandlad av BLM-pöbel i Portland

Antifa

Under oroligheterna valåret 2016 och följande år var Antifa mycket aktiva i USA då man deltog i demonstrationer och upplopp som riktade sig mot valet av Donald Trump till USA:s president och olika grupper på högerkanten, som Proud Boys.

Under sommarens upplopp i USA har vänsteraktivister föredragit att använda sloganen ”Black Lives Matter” snarare än Antifa.