Rapport: Närmare hälften av européerna ser EU som irrelevant

EUROPA En majoritet av européerna tycker inte att livet vore värre utan EU.

Friends of Europe är en tankesmedja baserad i Bryssel med syfte att främja en inkluderande och hållbar framtid för EU. Tankesmedjan Friends of Europe finansieras av EU och har många veteranpolitiker knutna till sig via en board of trustees, rådgivande styrelse. Bland annat så är Carl Bildt, förre ordföranden i Europeiska rådet Herman Van Rompuy och Guy Verhofstadt, liberala blockets ledare i EU-parlamentet, medlemmar.

Nu släpper man en rapport om europeiska medborgares attityd till EU. Rapporten visar att 49 procent ser EU som fullkomligt irrelevant, det var Express först med att rapportera om.

Tankesmedjan skriver att ett nytt socialt kontrakt för EU måste skapas för att återvinna folks förtroende för ett fortsatt EU. För att veta vad människor prioriterar har tankesmedjan gjort opinionsundersökningen.

Undersökningen visar att 64 procent av européer inte tror att deras liv skulle vara sämre utan EU. 41 procent vill att förslag som gäller i hela EU borde kunna gå igenom folkomröstningar. 31 procent anser även att det borde vara mer transparens när EU-budgeten presenteras.

Det finns även en skillnad mellan nordliga och sydliga länder om vad EU har för huvudsakligt uppdrag. Över 40 procent i syd- och östeuropeiska länder anser att EU borde fokusera på att ska ekonomisk tillväxt medan väst- och nordeuropeiska länder tycker EU borde främja värderingar som demokrati.