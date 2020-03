Reaktionerna efter regeringens nya lånestödpaket: ”Slag i ansiktet – kommer inte att hjälpa oss”

STOCKHOLM Regeringen och dess samarbetspartier C och L presenterade på onsdagen ytterligare ett stödpaket på 150 miljarder där det mesta består av lån, anstånd och krediter och en liten del – 38 miljarder – är direkt stöd. Bland annat kommer företag att kunna få hjälp med hyran och sänkta arbetsgivaravgifter. Men enskilda företagare ställs fortfarande utanför korttidspermitteringsstödet. – Det är tragiskt, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarna, till Dagens Industri.

Inför onsdagens pressträff med regeringen hade det från flera håll pratats om vikten av kraftiga åtgärder.

Svenskt Näringsliv föreslog tidigare i veckan ett eget paket åtgärder på sammanlagt 200 miljarder där staten bland annat går in och tar en större del av företagens kostnader för korttidspermitteringar för att undvika massvarsel. Nationalekonomen Magnus Henrekson föreslog i en debattartikel i DN stödåtgärder på 100 miljarder kronor i månaden.

När finansminister Magdalena Andersson (S), finansmarknadsminister Per Bolund (MP) och ekonomisk-politiska talespersonerna för C (Emil Källström) och L (Mats Persson) presenterade det nya stödpaketet på onsdagen lade man fram det framförallt som ett paket riktat mot småföretagare. I de tidigare paket som kommit har det varit mycket lån och krediter via banker.

Onsdagens stödpaket omfattar enligt regeringen och samarbetspartierna 150 miljarder. Fortfarande är det mesta lån och krediter. 38 miljarder är direkt stöd i form av bland annat delvis sänkta arbetsgivaravgifter. Staten kan även gå in och bidra vid en tillfällig hyressänkning. En företagsakut där staten går in och garanterar lån via banker var en av de låneåtgärder som presenterades.

Varför arbetsgivaravgifterna inte tas bort helt under våren förklarades inte på pressträffen. I stället hänvisade man till att de olika åtgärderna tillsammans skulle ha effekt.

– Vi kommer inte att kunna rädda alla jobb, sade Magdalena Andersson som också lite i förbifarten i en mening droppade en av de större nyheterna. Tillväxtverket har gjort ett förtydligande om att även familjeföretagare och bemanningsföretag omfattas av det tidigare stödet för korttidspermitteringar.

Branschorganisationen Företagarna säger till Dagens Industri att det innebär att många fler företag, inte minst på landsbygden, kommer att omfattas av korttidspermitteringsmöjligheten och att det är en väldigt bra nyhet. Men fortfarande utesluts företagare som driver enskild firma.

– Det är tragiskt. Vi ligger på hårt att få till en ändring, antingen genom dispens just för den här pandemin eller genom andra stödåtgärder till enskilda företag, som ofta drivs av kvinnor, säger Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert på Företagarna, till Dagens Industri.

Entreprenören Andrew Johnston i Boxholm är en av de enskilda företagare som berörs. Han är säkerhetskonsult men har också en restaurang i Vimmerby.

– På restaurangen hade vi bokningar för ett par hundratusen, men de är borta i dag. Restaurangen är i princip stängd. Men vi ska ändå betala hyra, el och alla fasta kostnader utan att få in några pengar. Som säkerhetskonsult är det lite lättare, men jag har fortfarande ett kontor jag ska betala hyra för, säger han till Expressen.

Det nya stödpaketet tror han inte hjälper så mycket.

– Jag är väldigt orolig. De så kallade bidrag man kommer med i dag är inte ärliga. Jag är inte den som ger upp i första taget, men detta känns som ett slag i ansiktet. Det här kommer inte att hjälpa oss. Dessutom är det ju bara ett förslag; inget är klubbat, säger han.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke säger i ett pressmeddelande att regeringen kommer med åtgärder på bra områden men inte i tillräcklig omfattning.

– Det är bra att regeringen presenterar nya åtgärder och det är på bra områden, men de är inte tillräckligt kraftfulla. Vi ser för var dag som går hur allt fler företag drabbas av akuta problem som hotar både verksamheten och jobben, säger Jacke.

I det nuvarande systemet med korttidspermitteringar tar staten upp till knappt hälften av lönekostnaden. För företag med akuta kassaproblem kan även de kostnaderna vara för höga och i stället tvingas man att sparka anställda. Det är en av de saker som Svenskt Näringsliv menar behövs ändras på.

– Vi vill bland annat se ett utbyggt system för korttidspermittering, sänkt ränta på anstånd med skatteinbetalningar och en räddningsersättning för företag som förlorat en stor del av sin omsättning, säger Jan-Olof Jacke.

Regeringens nya stödpaket Statlig företagsakut En statlig lånegaranti införs. Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som har problem på grund av coronaviruset. Garantin utfärdas till bankerna, som sedan ger ut garanterade lån till företagen. Maxsumman för lån är 75 miljoner kronor. Sänkta arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifterna sänks från 1 mars till 30 juni. Sänkningen gäller för företag med upp till 30 anställda och på den del av lönen som inte går över 25 000 kronor per månad. För enskilda företagare föreslås även egenavgifterna sänkas. Kostnaden för förslaget beräknas till 33 miljarder kronor. Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher Vid omförhandling av hyror i krisbranscher kan staten stå för upp till 50 procent av hyresnedsättningen. Sänkt skatt till småföretagare Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt. Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatt som man betalat under 2019. Reglerna ändras så att skatten för 2019 får sättas av till en periodiseringsfond med ett maxtak på 1 miljon kronor. Detta gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Utöver det ska egenföretagare kunna få anstånd med skatteinbetalning. Det är en vidaregång från regeringens tidigare åtgärder och nu omfattas moms som redovisas årsvis från 27 december 2019 till 17 januari 2021. Regeln som säger att företag endast får läggas vilande en gång under fem år undantas för företag som läggs vilande under 2020.