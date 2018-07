Rebecca & Fiona uppmanar att hota SD-väljare – Får stöd av TV4 efter politiska utspelet

”Snälla, försök att övertyga, manipulera och hota alla du känner” i att inte rösta på Sverigedemokraterna. Det är budskapet på Instagram från duon Rebecca & Fiona i samband med ett deltagande i Sommarkrysset. I direktsändning var bakgrundsdansarna iklädda tröjor med texten ”Fuck SD”. – Det är väl ingenting att vara arg för, säger programledaren Gry Forssell till Expressen.

Människor ska hotas till att inte rösta på Sverigedemokraterna. Det budskapet sprider duon Rebecca & Fiona på Instagram. Och det ser ut som att de har ett tyst stöd från TV4 för de politiska utspelen. Det hela börjar i teveprogrammet Sommarkrysset där duon uppträdde samtidigt som bakgrundsdansarna bar t-tröjor med texten ”Fuck SD”.

TV4-producenten Johan Janrell säger till Expressen att det hela var en ”kupp” och att han inte kände till det politiska budskapet i förväg. Han menar att Sommarkrysset inte ska vara en ”plattform för politiska utspel”. Men särskilt bekymrad förefaller han samtidigt inte att vara.

– Nu blev det så här i direktsändning och i en direktsändning kan vad som helst hända, säger han till Expressen.

Än mer överslätande är programledaren Gry Forsell. Även hon säger till Expressen att t-tröjorna var ett intiativ utan tv-kanalens vetskap samtidigt som hon ”kan tycka det är kul” med tilltaget.

Uppmaningen: Hota SD-väljare

I samband med uppträdandet i Sommarkrysset publicerade duon även en bild på Instagram på vad som ser ut att vara den t-tröja som dansarna bar i direktsändning. I en kommentar till bilden uppmanar duon allmänheten att hota människor till att inte rösta på Sverigedemokraterna.

”Please, try to convince, manipulate and threaten everybody you know into not voting for an inexperienced Kalle Anka nazi party in the upcoming election”, skriver duon på engelska samtidigt som inlägget är taggat med #fuckSD.

Nyheter Idag har talat med Joakim Wallerstein, kommunikationschef hos Sverigedemokraterna. Han är djupt kritisk till mediernas del i hotfulla utspelet.

– Jag har alltid trott att Rebecca och Fiona var ett barnprogram, vilket jag nu förstått att så inte är fallet. Att de dansar i egentryckta t-shirts när de spelar popmusik bryr jag mig inte så mycket om. Vad jag däremot bryr mig om är att media lyfter fram detta som en ”kupp” och obekymrat publicerar ett inlägg från duon om att man ska manipulera och hota sina vänner att rösta på ett visst sätt i valet.

– För en vecka sedan skrev svenska medier om att unga inte vågar uttrycka politiska åsikter på internet på grund av hot. Inte så konstigt att utvecklingen ser ut så när etablerad media legitimerar uttalanden såsom dem från Rebecca och Fiona.

TV4-medarbetare har tidigare hyllat attack mot Åkesson

Det är inte första gången TV4 figurerat i skandaler där hot mot Sverigedemokraterna förekommit. Tidigare har Nyheter Idag berättat om en TV4-journalist som gav sitt stöd till en attack mot SD-ledaren Jimmie Åkessons bostad.

Händelsen kommenterades då av TV4-medarbetaren i termer av ”skyll dig själv” och ”talk shit, get shot”. Vidare skrev tevekanalens medarbetare att SD ”är en bugg i systemet som ska rättas till”.

Utspelen från TV4-medarbetaren resulterade i att Sverigedemokraterna meddelade en bojkott mot tevekanalen. Då markerade Expressens chefredaktör Thomas Mattsson emot Sverigedemokraterna och menade att det är ”fel med bojkotter”. Emellertid markerade Mattsson även att det var fel att hota SD-företrädare.

På Twitter kallade DN-redaktören Peter Wolodarski bojkotten av TV4 för ett ”oacceptabelt agerande från ett riksdagsparti”. Till skillnad från Mattsson fanns ingen markering från Wolodarski mot de hot som riktades mot SD.

Efter en omfattande kritikstorm mot TV4 meddelade tevekanalen i ett kort blogginlägg att medarbetaren som uttryckt hot är ”djupt ångerfull”, att han ”inser det det olämpliga och allvarliga” samt att han ”ber om ursäkt till alla inblandade”.

Nyheter Idag har sökt TV4 utan resultat.