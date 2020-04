Regeringen: Nytt krispaket presenteras

STOCKHOLM Ett nytt stödpaket med anledning av coronakrisen presenteras av regeringen under torsdagsförmiddagen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP), tillsammans med Emil Källström ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet och Mats Persson ekonomisk-politisk talesperson i Liberalerna, kommer att presentera ett nytt stödpaket.

Oppositionen och både fack och företagarorganisationer har krävt en mer omfattande korttidspermittering, att staten tar större eller hela kostnaden under en period för den anställde. Det finns också ett brett stöd inom riksdagen för att ge direkta stöd till företag. Hittills har dock C och L sagt sig hellre vilja förhandla med S än att driva igenom frågan via riksdagen.

Redan den 16 mars efterlyste nationalekonomen Lars Calmfors ett omfattande korttidspermitteringsstöd.

– Om försäljningen försvinner under en period i ett företag då har jag svårt att se att man ska klara sig utan mer stöd. Det skulle behövas ett permitteringsstöd där staten tar nästan hela kostnaden, sade han i en intervju med Nyheter Idag.

Då, i mitten av mars, menade Lars Calmfors att situationen verkligen var extraordinär.

– Man får ha förståelse för att det är en unik situation. Det kan vara svårt att under de förutsättningarna snabbt sätta in tillräckligt kraftfulla åtgärder. Det tar tid för alla att mentalt anpassa sig men det är vi tvungna till, sade han.

Pressträffen börjar 10.30.