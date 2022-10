Regeringskällor påstår att Vita huset oroar sig för SD

Vita huset är oroliga för vad SD kan få för inflytande på en framtida svensk regering. Det påstår källor med anknytning till den avgående svenska regeringen till Expressen.

– SD uppfattas som ett extremt kontroversiellt parti i deras ögon, menar en av källorna.

En annan källa hänvisar till Sverigedemokraternas påstådda Rysslandskopplingar.

– Det är inte ett anständigt parti, som de ser det och jag skulle säga att det kan bli djupt problematiskt för den tillträdande regeringen. Amerikanarna kommer inte dela saker med oss om det finns en oro att Ryssland får informationen genom SD, säger källan.

Vidare påstår en av källorna att Sverige nu kommer att placeras in i samma fack som Ungern, Polen och Italien och att den bilden ytterligare förstärks av hyllningen från Marine Le Pen, partiledare för det franska nationalistiska partiet Nationell Samling.

Utspelen från Expressens källor påminner en del om vad Sveriges avgående utrikesminister Ann Linde sade i en intervju med Aftonbladet vid FN:s generalförsamling i september.

– Det är ingen hemlighet att många länder är oroade för högernationalisternas framväxt. Det är en av de frågor jag fått oftast nu: Vad innebär detta? sade hon till tidningen.

– Många frågar om biståndsfrågorna och kopplingarna till Ryssland, som är väl kända på många håll. Det är inga hemligheter. Senast i dag från amerikanska politiker, som har frågat om bakgrunden i rörelser som nazism, fascism, extremism, och vad det kommer att betyda.

”Kan lika gärna vara en höna av en fjäder”

Ledarsidorna.se:s Johan Westerholm, som gjort flertalet granskningar av Utrikesdepartementet, är tveksam kring hur riktiga uppgifterna om USA:s oro är.

– Det kan ligga någonting i det, men det kan lika gärna vara en höna av en fjäder, säger Westerholm till Nyheter Idag.

Om källorna skulle vara kopplade till UD anser Westerholm att det borde leda till extra försiktighet ur ett publicistiskt perspektiv. Detta eftersom det i nuläget råder en upptrissad stämning på departementet.

– Jag skulle vara väldigt försiktig att använda mig av källor på UD i det här läget, för stämningen är så pass nervös. Om man inte som jag har fler än en handfull källor som jag jobbat med i mer än ett decennium, och de källorna vet inte om varandras existens.

Att det nu råder orolig stämning på UD vittnar även SvD:s utrikeskorrespondent Göran Eriksson om.

I en kommentar för tidningen skriver han om hur de 261 opolitiska tjänstemännen på UD, som efter valet 2018 skrev under ett upprop där de uttryckte oro om vad som skulle hända ifall SD fick politiskt inflytande, nu är oroliga över sina egna karriärer.

”Om det nu är dags att betala ett pris för den där underskriften vet ingen förrän den nya ledningen är på plats”, skriver Eriksson.

Han uppger sedan att omnämnandet av Carl Bildt, som öppet kritiserade tjänstemännen efter uppropet, som möjlig nygammal utrikesminister trissat upp stämningen ytterligare på departementet.

”En erfaren diplomat som inte skrev under brevet säger att det inte är önskvärt med någon sorts McCarthyism, men att inget hindrar en ny politisk ledning från att väga in omdömesförmåga vid tjänstetillsättningar. Och då vore det ingen fördel att ha skrivit under brevet”, skriver Eriksson.

