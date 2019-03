Rekordkontraktet för sportens störste – 4 miljarder

USA Mike Trout är vid 27 års ålder på väg att bli en av de största basebollspelarna genom alla tider, något som ESPN:s Jeff Passan avslöjade på Twitter. En sak är klar – han har skrivit på det största kontraktet i idrottshistorien. ”The Millville Meteor” skriver på en förlängning med sin klubb Los Angeles Angels värd fyra miljarder kronor – större än årsbudgeten för en kommun av Östersunds storlek.

Det är dags för säsongspremiär i den amerikanska proffsligan i baseball, MLB. Och det är där de riktigt stora idrottskontrakten har tecknats den senaste tiden.

Bara några veckor efter att förre Washington Nationals-spelaren Bryce Harper för Philadelphia Phillies skrev på det största kontraktet i lagidrottshistorien – värt drygt tre miljarder – kommer nyheten att baseballens bäste spelare Mike Trout förlänger med sin nuvarande klubb Los Angeles Angels (of Anaheim). Kontraktet är på tolv år, tills Trout är 38 år och är värt 430 miljoner dollar eller ungefär 4 miljarder svenska kronor. Det är det största kontraktet i idrottshistorien och även större än det tidigare rekordet som boxaren Canelo Alvarez hade på 3,4 miljarder kronor för elva matcher.

Det är mer än den årliga budgeten för en kommun av Östersunds storlek (cirka 3,6 miljarder kronor).

Förlängningen innebär att Mike Trout blir sin första klubb trogen hela karriären, han bär samma klubbdräkt genom hela karriären.

Mike Trout, som spelar den defensivt svåra positionen centerfielder, har sedan debuten ansetts som sportens bäste av statistiker. Till skillnad från andra sporters superstjärnor, som basketens Lebron James eller fotbollens Cristiano Ronaldo, är Trout lågprofilerad, är inte karismatisk och söker liten uppmärksamhet. Trouts största intresse vid sidan om basebollen är också något ovanligt – väder.

Nothing like an Arizona snowstorm! @JessTara pic.twitter.com/sfZf8b1pGm

— Mike Trout (@MikeTrout) February 22, 2019