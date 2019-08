Rekordnotering för rån mot unga

SVERIGE SVT Nyheter rapporterar att rån mot unga blir allt vanligare. Sedan 2015 har antalet anmälningar till polisen ökat med 75 procent.

SVT hänvisar till Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som visar att det gjordes 637 anmälningar om rån mot personer under 18 år under andra kvartalet 2019. Det är en markant ökning jämfört med motsvarande period 2018 och 2017 då det anmäldes 505 respektive 358 rån mot unga.

Även på längre sikt har antalet anmälda rån ökat – från 1 084 anmälningar under 2015 till 1 896 i fjol vilket är en ökning med 75 procent. Bara under första halvan av 2019 har 1 247 anmälningar om rån mot unga kommit in. Sven Granath, kriminolog på Polismyndigheten, tror att de kriminella har flyttat fokus.

– Det sker en ökning av brotten mot just de yngre medan det är en annan utveckling bland de som är äldre, där man snarare kanske har en liten minskning inte minst genom att butiksrånen har minskat. Det kan vara så att det har skett en överflyttning från rån mot butiker, till exempel, till att ännu mer rikta sig mot ungdomar som kanske är den grupp som har svårast att skydda sig från rån, säger han till SVT.