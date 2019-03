”Rent rasistisk” – Strandhälls attack mot Kvartal

”Det multikulturella experimentet försöker avskaffa etnisk grupplojalitet inom den vita majoriteten – men samtidigt stärka den bland minoriteter”, lyder en mening ur en artikel på Kvartal. ”Rent rasistisk”, kommenterar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

En Essä, författad av Eric Kaufmann, som publicerats i Kvartal väcker starka reaktioner. Texten, med titel ”när rasistvapnet blir obrukbart”, varnar att ”liberalernas försök att stigmatisera invandringskritik får motsatt effekt bland konservativa”.

I texten finns en passage där Kaufmann menar att ”det multikulturella experimentet försöker avskaffa etnisk grupplojalitet inom den vita majoriteten – men samtidigt stärka den bland minoriteter”. Detta citat uppmärksammas av på Twitter av journalisten Kristina Lindquist.

”Kommer den här passagen från Nordfront eller från ’ideologiskt obundna’ Kvartal? Inte lätt att veta”, kommenterar hon.

En lång rad profiler på Twitter riktar liknande kritik. En av dem är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som menar att ”denna text är ju rent rasistisk”.

Ljunggren: ”Är detta den snävaste åsiktskorridoren i år?”

Emellertid är det inte alla som håller med Lindquist i hennes kritik. Den S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren svarar Lindquist att hon går i just den fälla som artikelförfattaren varnar för.

”Ditt citat är ofullständigt och missar ett intressant resonemang i artikeln som jag tvivlar på att Vitmaktare skulle bemästra. Vad du gör är just det som artikelförfattaren varnar för, att använda beteckningar av typen ’vit makt’ så att de blir uttänjda och därmed oanvändbara”.

I en annan tweet resonerar Lindquist att det är ”skrämmande och helt ofattbart” att medieprofiler som medverkar i Kvartal ”legitimerar sånt här” med sin närvaro. Även det utspelet uppmärksammar Ljunggren när han ger mothugg mot Lindquist.

”Obs att hon säger att citatet kommer ’från’ Kvartal, och inte ’i’ en text i Kvartal. Och tycks mena att detta är en så fasansfull text att den inte borde publicerats. Samt få folk vägra vara med i Kvartal. Verkligen? Är detta den snävaste åsiktskorridoren hittills i år?” frågar han retoriskt.

Lång rad profiler i utspel mot Kvartal

Samtidigt som röster höjs både för och emot Kvartal passar en lång rad profiler på att markera var de står. Den liberale debattören Csaba Bene Perlenberg skriver på Twitter att ”Kvartal är en rätt tvivelaktig publikation vars enda syfte verkar vara att kritisera invandring”.

Han menar också att det är ”obegripligt” att Lindquists förre DN-kollega gått över till Kvartal. Nyligen valde Viktor Barth-Kron att lämna dagstidningen för just Kvartal samtidigt som Kvartal även rekryterade Ola Wong från Svenska Dagbladet.

Även Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima passade på att rikta en känga där hon använde begreppet ”alt right” för att beskriva Kvartal. Hon fick emellertid snabbt svar på tal från Kvartals twitterkonto.

I en tweet kommenterar Kvartals chefredaktör Jörgen Huitfeldt kritiken som framförs.

”Att vi publicerar något betyder inte att jag eller någon annan på @kvartalet instämmer i budskapet. En av de bärande idéerna vi har är att verka för vidsträckt yttrandefrihet också från oliktänkande. Tankegångarna i texten ryms med marginal inom ett demokratiskt samtal”, skriver han.

Även Kaufmann själv ger en kommentar till drevet som just nu pågår i den svenska delen av Twitter.

My Jewish grandfather escaped Nazism to Sweden then on to Canada. Am also part Chinese and Latino and endorse inter-racial mixture. But why let that stop a good smear!

— Eric Kaufmann (@epkaufm) March 11, 2019