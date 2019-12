Romernas riksförbund – hur en fullständigt amatörmässig bluff lurade Länsstyrelsen

SVERIGE En ansökan om statsbidrag för nationella minoriteter kan tydligen se ut hur som helst och ändå godkännas. Ett klipp-och-klistra-dokument som inte ens alltid får den sökande föreningens namn rätt och som innehåller direkta motsägelser är allt som krävs. ”Allt är i sin ordning” menar Länsstyrelsen i Stockholm, men Nyheter Idags granskning visar att den sökande satt i fängelse samma dag som han påstås ha hållit i ordförandeklubban på föreningens årsmöte.



Den 9 september 2018 blev Napoleon Palison på nytt en fri man efter att ha tillbringat de senaste fem åren i fängelse för grov narkotikasmuggling och grovt häleri. Nu var han villkorligt frigiven och kunde börja på ny kula.

Två veckor senare skickar han in en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholm som varje år delar ut 700 000 kronor till romska organisationer. På papperet hade han väckt liv i föreningen Romernas riksförbund som hans far, Stefan Palison, var med och grundade under namnet Nordiska zigenarrådet 1972. Sedan pappa Stefan dömdes för häleri och narkotikabrott 2013 försvann dock föreningen från rampljuset.

Det var inte Napoleons första sväng i föreningslivet. År 2011 blev han till och med inbjuden till Regeringskansliet som representant för International Romani Union Norden – och som en parentes kan nämnas att namnet ”International Romani Union Norden” registrerades som varumärke av samma organisation 2015, med Napoleon Palison som ombud. Då satt han i fängelse i Norge, vilket i sig väcker en del frågetecken.

Napoleon fyllde i ansökan och hittade på en ny styrelse med sig själv som ordförande. Han satte en av sina systrar som kassör – bara två dagar innan hon dömdes till sex månaders fängelse för en serie butiksstölder – och en 17-årig tjej fick stå som sekreterare. Mamma fick också vara med i styrelsen, så blev könsbalansen extra fin. En plan för föreningens jämställdsarbete skulle ju bifogas.

Ansökningshandlingarna – fascinerande läsning

Till den bidragsansökan han skickade in till Länsstyrelsen måste bifogas diverse handlingar, som föreningsstadgar, årsberättelse med mera, så Napoleon satte sig och klippte och klistrade. På sina ställen ledde det till att radbrytningarna i texten blev knasiga, och på två platser blev till och med föreningens namn fel, så istället för ”Romernas riksförbund” hette de på ett ställe i verksamhetsberättelsen ”romani unionen nord” och i revisionsberättelsen blev det ”Internationella Romernas Riksförbund”. Det senare rättades dock i en komplettering som var nödvändig dels eftersom revisionsberättelsen inte var undertecknad, dels eftersom den var daterad ett år för tidigt.

Ett årsmötesprotokoll – som inte var undertecknat av en justerare trots att Länsstyrelsen kräver det enligt ansökningsinstruktionerna – bifogades också, och även en snabb granskning torde få ett antal ögonbryn att resa sig. Mötet skall ha ägt rum hemma i Napoleons lägenhet i Lund, med inte mindre än 105 röstberättigade medlemmar närvarande.

Protokollet följer inte alls den dagordning som stipuleras i stadgarna, och punkt 13 följer direkt efter punkt 11 utan någon punkt 12 däremellan. Att styrelsemedlemmar enligt stadgarna skall väljas på två år, varav hälften skall väljas vartannat år, ignoreras fullständigt, och allt – ja, allt – som står att läsa om valet av styrelsen i protokollet är

9.Val av styrelsen 2018 – 2021

Godkänndes på sammma sätt som innan.

Det datum årsmötet skulle ha ägt rum befann sig Napoleon på anstalten Kolmården där han avtjänade sitt fängelsestraff, men det kunde förstås inte Länsstyrelsen veta.

Verksamhetsberättelsen är helt enkelt en lista av aktiviteter som skall ha utförts, som ”tre sammankomst träffar med vuxna och unga per månad fortlöpande under året som gått”, ”5 informations kvällar” och ”3 Öppet hus” och så vidare. Det utvecklas inte mer än så.

Jämställdhetsplan – så här skall man göra

Att bifoga en jämställdhetsplan är obligatoriskt vid ansökan om statsbidrag för föreningsverksamhet, och här lyckades Napoleon få ihop hela fem – om än mycket luftiga – sidor, den mest omfångsrika bilagan. Substans är svårare att hitta, men flera gånger påpekas vikten av bidrag. Ett exempel:

”Verksamheterna måste därför ständigt arbeta med ett kunskapslyft ifråga om genus och jämställdhetsintegrering för att skapa förutsättningar för jämställdhet. Kunskap ska omsättas i praktisk handling för att åstadkomma reella förändringar. För att veta huruvida ojämställdhet råder behöver romska kvinnors och romska mäns situationer synliggöras och analyseras. Dock krävs ekonomiska resurser för att genomförandet och inplanteringen ska kunna vara möjlig.”

Ett av målen för perioden 2018–2021 sägs vara att ”kunna välja in såväl romska kvinnor som män till styrelsen”, och sedan redovisas ett antal resultat för 2018–2021, där ett av dem är de har lyckats ”utöka styrelsen med både romska kvinnor/tjejer som män/killar”. Både effektivt och framåtskådande.

Ett riksförbund med lokalavdelningar – men ändå inte

För att söka statsbidrag för nationella minoriteter måste föreningen antingen vara en riksorganisation med lokalavdelningar eller en organisation av riksintresse. Napoleon försökte vara både och, en ”riksorganisation av riksintresse” som på ett ställe i ansökan säger sig ha 10 lokalavdelningar och på ett annat ”ca 18”. Han lyckades hur som helst undvika att behöva redovisa vilka lokalavdelningarna var och behövde inte ange några kontaktuppgifter till dessa.

”Allt är i sin ordning”

Länsstyrelsen i Stockholm konstaterar att:

”Utifrån en samlad bedömning av vad som framkommit i ansökan finner Länsstyrelsen att organisationen uppfyller kraven för att få statsbidrag i enlighet med förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter och Länsstyrelsens föreskrifter om statsbidrag för nationella minoriteter (01FS 2018:15).”

I ett mejl till Nyheter Idag skriver handläggaren också ”Jag kan intyga att jag fått in alla handlingar som krävs för ansökan, mycket har kommit in efterhand. Så allt är i sin ordning gällande denna ansökan.”

Nyheter Idag har tagit del av samtliga handlingar i ärendet.

Romernas riksförbund beviljades 87 500 kronor i statsbidrag för 2019. Men förlorarna är den här gången inte i första hand skattebetalarna utan andra romska organisationer eftersom de måste dela på den fastställda potten om 700 000 kronor årligen.

Tillbaka där det började – i kurran



Hur gick det då för Napoleon Palison? Den 11 juli i år drabbades hans tidigare hustru av punktering, och personalen på Preem-macken där hon stannade kunde inte hjälpa henne. Trots att relationen mellan henne och Napoleon hade varit dålig den senaste tiden väljer hon att ringa honom eftersom hon vet att han har fler däck till bilen i garaget. Hon är dock nervös och frågar personalen om de har kameraövervakning och lämnar sin telefon och sin väska bakom disken innan hon går ut för att vänta på honom.

När han kommer dit lyckas han knuffa in henne i baksätet i sin egen bil där en annan av hans systrar väntar och de kör iväg med henne nedtryckt på golvet.

– Jag kände tryck på ryggen och som om mina ben krossades. Jag kunde inte röra mina ben. Hela jag låg på golvet. Mina revben kom på den som är i mitten på golvet. Min vänstra sida mot golvet. Ansiktet på gummi och foten i ansiktet, berättar ex-hustrun i förhör.

Hon blir misshandlad och Napoleon klipper av stora delar av hennes hår, ett straff som används inom den romska kulturen mot kvinnor som varit otrogna. Hon påstås av olika inblandade ha varit otrogen med antingen en pakistanier i Oslo, systerns make eller en homosexuell rom, vilket tydligen skall vara lite extra illa.

– Man får inte vara homosexuell inom den romska kulturen. Då blir man utstött, förklarar Stefan Palison när han hörs av polis.

En anställd på macken uppger för polis att han efteråt träffat kusiner till Napoleon när dessa kommit in och tankat.

– Jag har frågat hur tjejen mår och om hon är vid liv. En av kusinerna säger att hon varit otrogen och att hon förtjänar allting, säger den anställde.

Så gick det med den jämställdhetsplanen.

För ett par veckor sedan dömdes Napoleon Palison till fängelse i 1 år och 4 månader, men därtill kommer de 2 år och 8 månader som återstod av hans tidigare fängelsestraff eftersom han begick det nya brottet innan prövningstiden var över.

Nyheter Idag har informerat Länsstyrelsen i Stockholm om att bidragsansökan bygger på falska uppgifter och frågat om de tror att de nu kommer att begära tillbaka det utbetalade beloppet. De har även tillfrågats huruvida de inte reagerat på flera av de uppenbara stadgebrott och motsägelser som förekommer i ansökan. De har inte inkommit med något svar vid arbetsdagens slut.

