Ronie Berggren: Dags för Europa att vakna när Trump öppnar för att skicka tillbaka IS-terrorister

Donald Trump meddelade häromdagen att han är beredd att släppa tillbaka 2 500 IS-terrorister till Europa. Det är terrorister som USA tillfångatagit och som Trump nu vill att de europeiska länderna – däribland Sverige – tar ansvar för. Sverige, och andra europeiska länder, har fått budskapet. Den här gången kan man inte skylla på naivitet eller att man inte visste när nya återvändande IS-terrorister står för dörren, skriver Ronie Berggren.

Debatten om de tillfångatagna IS-krigarna i Syrien, däribland många svenskar, har hamnat i skuggan av andra saker.

Men nu ökar USA trycket på Europa att agera.

Redan den 16 februari så lät USA:s president Donald Trump, som lett koalitionen mot Islamiska staten, meddela på Twitter att USA bett Storbritannien, Frankrike och Tyskland och andra europeiska allierade att ta tillbaka över 800 IS-krigare som den amerikanska koalitionen tagit tillfånga:

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

Detta har Europa fortfarande inte hörsammat.

I artikeln ”The al-Hol case: Left-behind ISIS adherents pose a unique challenge” från den 30 juli skriver den utrikespolitiska analytikern Jessica Trisko Darden på American Enterprise Institute, hur 60 000 kvinnor och barn kopplade till ISIS hålls fångna i al-Hol-lägret som administreras av kurdiska styrkor.

Där finns människor från omkring 50 olika nationaliteter utan någon tydlig legal status. Nu står lägret inför en omfattande humanitär kris och krav ställs därför på ökat internationellt bistånd till lägret. Men detta är bara kortsiktiga lösningar tills länder tagit sitt ansvar för dem som sitter där. Jessica Trisko Darden skriver:

”The United States has called on countries to remove their citizens from al-Hol and has provided some support to countries that are willing and able to do so. Countries like Kosovo have responded to that call, even though roadblocks to the prosecution and reintegration of ISIS affiliates remain. Some families of women and children held in al-Hol are suing the Australian government to force their return. But the vast majority of countries, particularly those in Western Europe, continue to look the other way.”

Hon förklarar vidare att länder som Sverige och Nederländerna önskar se en internationell tribunal. Men kraven på en sådan löser inte de praktiska problemen. Inte den humanitära krisen i lägret och inte det fortsatta säkerhetshot och den överhängande skuggan om uppkomsten av ett nytt kalifat.

Hon avslutar:

”It has been more than four months since international forces captured ISIS’s final territorial stronghold in Baghouz. But without a clear plan for closing al-Hol and resettling its inhabitants, the remnants of ISIS will continue to be a destabilizing factor and a focal point for those seeking to resurrect the Islamic State’s “caliphate.””

Den humanitära krisen intygar också det Donald Trump sade för längesedan. USA och dess kurdiska allierade varken kan eller vill ta ansvar för de europeiska IS-krigarna. Det är det Europas uppgift att själva göra.

På en presskonferens igår, den andra augusti, så sa så Donald Trump så här som svar på en fråga från en journalist:

”…we have captured over 10 000, we have 2 500 ISIS fighters that we want Europe to take because they were going back into Europe, into France into Germany into various places.

So we have right now 2 500 ISIS that we captured, we’ve captured 100% of the Caliphate and we’ve done a big job on Al Qaida and everybody else. …

So we have thousands of ISIS fighters that we want Europe to take. And let’s see if they take them. And if they don’t take them we’ll probably have to release them to Europe.”

Om den dagen skulle komma att dessa människor blir utsläppta vind för våg, så kan Europa inte säga att de inte blev varnade.

Ronie Berggren har skrivit på sin egen sajt ronie.se om hur Sverige borde inrätta ett eget Guantanamo för att frihetsberöva, sortera (ur oskyldiga) och sedan döma återvändande IS-terrorister.