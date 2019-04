Ronie Berggren: Därför har Pete Buttigieg större potential än Barack Obama

Den unge och välutbildade presidentkandidaten Peter Buttigieg har militär bakgrund, är borgmästare i en liten arbetarstad i det amerikanska rostbältet och har karisma. Konservative debattören och poddaren Ronie Berggren skriver om varför Buttigieg kan bli Demokraternas nästa stora stjärna.

I amerikanska mellanval när den sittande presidenten utmanas så brukar de starkaste oppositionskandidaterna hålla sig undan utifrån vetskapen en sittande president är svårbesegrad. Det var därför Hillary Clinton inte ställde upp 2004 och Jeb Bush inte ställde upp 2012.

Mellanvalen (ej att sammanblanda med kongressens mellanårsval) lockar istället mindre seriösa kandidater. Så är också fallet för de rekordmånga demokrater som nu fajtas i hönsgården om vem som ska få utmana president Trump i presidentvalet den 3 november 2020.

Bernie Sanders är för närvarande fältets frontrunner. Men han är gammal och ältar alltid ”miljardärer och miljonärer”; Elizabeth Warren är förvisso policybevandrad men det hjälper inte när hon ägnat år åt att envisas med att falskt hävda att hon är indian; Kamala Harris och Beto O’Rourke gillar att applåderas framåt men när applåderna tystnar kommer bensinen att ta slut.

Analytikerna har sedan länge insett att demokraterna har ett svagt spelfält och Demokraternas etablissemang har därför satt sina förhoppningar till Obamas tidigare vice-president Joe Biden. Att 76-årige Joe Biden, som dessutom har sitt eget bagage att bära, betraktas som partiets framtid visar hur svårt Demokraterna har haft med att skapa en kvalitativ föryngring av partiet.

I Kongressen leds demokraterna av 79-åriga Nancy Pelosi. I Senaten leds partiet av 68-årige Chuck Schumer. Och de unga demokrater som valdes in i höstens mellanårsval: kongresspersoner som Ilhan Omar, Rashida Tlaib och Alexandria Ocasio-Cortez har visat sig vara alldeles för tokvänster-radikala för att kunna anförtros partiets tyglar.

Det har kort och gott sett mörkt ut för demokraterna.

Men så har nu den 37-årige Pete Buttigieg trätt in på scenen. En man som trots sin ungdom sedan 2012 varit borgmästare i staden South Bend i delstaten Indiana.

Han har därtill ett starkare och intressantare CV än de flesta; han föddes i South Bend av en amerikansk mamma och en far som invandrat från Malta. Under sista året på St Joseph High School år 2000 vann han Kennedycentrets årliga uppsatstävling när han av en ren tillfällighet skrev om en obskyr Vermont-kongressman som hade mod att kalla sig själv socialist och som hette Bernie Sanders.

Därefter fortsatte hans akademiska resa, först till Harvard där han skrev sin uppsats om puritanismens betydelse för USA, och sedan till Oxford där han lärde sig brittiska metoder för kvalitativa analyser.

2009 sökte han sig till militären efter att ha reflekterat över att mängder av studenter från Harvard hade stupat i Vietnam, medan det nästan bara var lågutbildade och fattiga som deltagit i kriget mot terrorismen.

Parallellt med detta sökte han också en politisk karriär. 2010 misslyckades han när han utmanade Indianas republikanske finansminister Richard Mourdock, men 2012 valdes han däremot till borgmästare i hemstaden South Bend. 2014 godkändes han för militärt uppdrag och tjänstgjorde då sju månader i Afghanistan.

Men även hans personliga liv utvecklades. Han hade under flera år upplevt att han attraherades mer av killar än av tjejer och 2015 gick han ut i South Bend Tribune och berättade att han var homosexuell. I augusti samma år började han dejta Chasten Glezman som han gifte sig med sommaren 2018.

Vad som gör att Pete Buttigieg framstår som fältets mest potentiella demokratiska kandidat är dessa faktorer men i kombination med en personlighet som bryter stereotyperna.

Han är homosexuell men framstår som presidentiellt maskulin på klassiskt amerikanskt manér på ett sätt som exempelvis Sanders eller O’Rourke inte gör. Buttigieg gör heller inte sin homosexualitet till någon dramatisk grej utan pratar bara på som vanligt om sitt äktenskap. Och även om han ibland tar upp exempel på orättvis behandling, betonar han att USA nu har gått vidare. Han tar fasta på det positiva, inte det negativa. För att citera talet den 14 april när han pålyste sin presidentkandidatur:

”… when I was overseas … The men and women who got in my vehicle, they didn’t care if … I was going home to a girlfriend or a boyfriend. They just wanted to get home safe, like I did.”

Buttigieg förklarar också sin politik konkret snarare än svulstigt. Hans stad South Bend är den typiska rostbältsstaden som Donald Trump försöker locka med nostalgi. Men i praktiken var den tidigare eran inte lika romantisk som Trump vill få den att framstå. Lösningen för städer som South Bend är enligt Buttigieg att titta framåt, inte bakåt.

South Bend är en central del av Pete Buttigiegs identitet. Staden skänker honom nästan en republikansk berättelse. Det går inte att tänka på Ronald Reagan utan att tänka på Kalifornien; inte att tänka på George H.W Bush utan att tänka Kennebunkport i Maine; inte att tänka på George W. Bush utan associationer till Midland, Texas; och det går heller inte att tänka på Pete Buttigieg utan att tänka på staden South Bend i Indiana.

Men Buttigieg har även likheter med demokraternas senaste president, Barack Obama. I likhet med Obama måste han förtjäna rampljuset för att ta sig fram; i likhet med Obama har Buttigieg ett konstigt efternamn som journalister fortfarande försöker lära sig uttala. Därtill är Buttigieg i likhet med Obama också akademiker.

Men i motsats till Obama, vars akademiska personlighet för många framstod som en positiv kontrast till svulstig republikansk chauvinism men som i praktiken var lika svulstig själv fast på ett akademiskt vis, så är Buttigieg specifik och jordnära. En styrka som med all sannolikhet kommer att gynna honom i presidentdebatterna.

Joe Biden tillhör demokraternas förflutna, Pete Buttigieg är partiets framtid. Barack Obama var demokraternas stjärna, Pete Buttigieg har potential att bli en större stjärna än Barack Obama var.

Det torde bara vara en tidsfråga innan demokraterna och den breda journalistkåren upptäcker det.