Ronie Berggren: ”En seger för USA”

Nyheter Idags krönikör, konservative USA-experten Ronie Berggren, förklarar vad USA:s lyckade insats mot Abu Bakr al-Bagdadi betyder. Budskapet är konsekvent tydligt: bedriver ni jihadistisk terror mot Väst så har ni beseglat ert eget öde, säger Berggren.

Hur fungerar en sån här operation?

– När man hittat och identifierat personen så spanar man i veckor och månader innan man utför operationen. Man granskar allt: Alla som kommer och går in och ut ur byggnaden, vanemönster och så vidare. Och så har fallet varit även i denna operation som verkar ha utförts efter minutiös planering. Och precis som fallet med operationen mot Usama Bin Laden kunde Trump följa räden live i en sändning i Vita Huset.

Vilka besked tycker du var intressanta från presskonferensen?

– Två saker. Dels att Trump betonade att Abu Bakr al-Baghdadi var ond. Trump påminde om Islamska statens halshuggningar av journalister, våldtäkter och de saker al-Baghdadi var ytterst ansvarig för. Nu är han död och det är en bra sak. Trump, likt hans företrädare har en tydlig moralisk klarsynthet i frågor som dessa, som vi Europa inte alls har på samma sätt.

– Därtill förklarade han på frågestunden efteråt att han var väldigt besviken på Europa. Han och hans team manade återkommande Europa att ta ansvar för IS-krigarna, men de gjorde inte det. Trots att Trump återkommande förklarade att USA inte skulle betala för att hålla dessa inlåsta i femtio års tid så ville inte europeiska länder ta ansvar. Alternativet var att dessa jihadister skulle släppas ut och sannolikt återvända till Europa. Valet var européernas eget.

Spelar det någon roll att Baghdadi är död, kommer inte en ny ledare?

– Det är sant att ett nytt huvud alltid växer fram från den jihadistiska hydran, men toppledarna ersätts nästan alltid av svagare personer än dem själva eftersom det krävs mycket för att kunna leda en islamisk terrorrörelse.

– När USA 2006 dödade Abu Bakr al-Baghdadis företrädare, Abu al-Zarqawi, som ledde Al Qaida i Irak (som senare omvandlades till IS under al-Baghdadis ledarskap) så dog Al Qaida i Irak ut. Deras starkaste ledare gick inte att ersätta effektivt. Samma sak med Bin Laden 2011. Efter hans död blev Al Qaidas huvudorganisation i Afghanistan-Pakistan rejält försvagad. Och senare tog ju IS över manteln som världens främsta jihadrörelse.

– Därför är de här formerna av operationer mycket effektiva, inte bara för symbolvärdet utan för att man underminerar terrorrörelserna genom att slå ut dess mest hängivna och erfarna ledare. Det helt oavsett om nya ledare med tiden tar de fallnas plats.

Trump var tydlig med att Baghdadi dödades som en hund, som en fegis. När Bin Laden dödades var budskapet från Vita Huset mer återhållsamt, och man meddelade till och med att Bin Laden fick en proper muslimsk begravning. Vad gör du för analys?

– Det handlar dels om skillnaderna mellan personligheterna. Obama var mer återhållsam än Trump. Men därtill är det här en ny situation. När jakten på Bin Laden pågick så trodde man, i synnerhet Obama, att det var viktigt att gå varsamt fram för att inte stöta sig med muslimvärlden. Därför gav man Bin Laden en muslimsk begravning och så vidare. Idag, efter IS, så vet alla att muslimer överlag inte stöder Baghdadi och Islamiska statens kalifat. Att kalla Baghdadi för en ”hund” (som i islam är ett orent djur och ett skällsord) är liksom ingen sak. Baghdadi var värre än ”en hund”.

Vad betyder det här för utvecklingen i Syrien?

– På det stora hela tyvärr ingenting. Inte för situationen i Syrien. Al-Baghdadi har levt undangömt under lång tid och i synnerhet sedan kalifatets fall har hans betydelse varit mycket begränsad. Situationen i Syrien kommer inte att påverkas specifikt av hans död. Däremot kanske det kan bidra till ett fortsatt samarbete mellan USA och SDF:s försvarsstyrkor och en comeback för amerikansk närvaro i området. Det vore i så fall en positiv konsekvens, om än en indirekt sådan.

Och hur stor seger är det här för Trump?

– Det är en stor seger, på samma sätt som al-Zarqawis död var en stor seger för Bush och Bin Ladens död en stor seger för Obama. Men man ska inte dra för många direkt personliga växlar. Inför valkampanjen nästa år kommer andra frågor spela betydligt större roll.

– Framför allt är detta en seger för USA. Ingen ledare för de stora jihadiströrelserna har överlevt. USA har slagit ut dem alla. De här operationerna har varit ett av de mest lyckade elementen i hela det snart 20-åriga USA-ledda kriget mot islamisk terrorism. Budskapet är konsekvent tydligt: bedriver ni jihadistisk terror mot Väst så har ni beseglat ert eget öde.