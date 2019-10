Ronie Berggren: Fredrik Reinfeldt förstår inte USA

Liberaler som Fredrik Reinfeldt gillar USA för att USA skickar fredsbevarande styrkor och betalar FN:s budget. Men antingen avskyr eller förstår de inte den idé som USA representerar. Idén om den demokratiska nationalismen, skriver Ronie Berggren.

I fredags den 18 oktober talade Moderaternas före detta partiledare Fredrik Reinfeldt på partiets stämma i Västerås om den bok han skriver tillsammans med sonen Gustav Reinfeldt om det uppkommande amerikanska presidentvalet.

Av talet att döma har vi en trist och ensidig läsning att vänta.

2004 kampanjade jag för George W. Bush. Jag intervjuade då en demokratisk kvinna som sa att valet 2004 var ”det viktigaste valet på 40 år”. Hon sa vad demokrater alltid säger i de mellanval när de önskar avsätta en sittande republikansk president.

Inför nästa år får Demokraterna draghjälp av Fredrik Reinfeldt som inledde talet på partistämman med att slå fast att valdagen den 3 november nästa år är det viktigaste datumet ”i vår tid”.

Enligt Reinfeldt monterar nämligen den nuvarande presidenten Trump ned allt som Moderaterna tror på; frihandel, globala klimatsamarbeten, internationell säkerhetspolitik och framförallt idén som USA försvarat sedan Andra världskrigets slut för 75 år sedan, idén som betonar att det ”viktigaste och finaste i världen är inte nationen, utan människor, individer, det är individer som får mänskliga fri och rättigheter”.

Får man tro Reinfeldt står Trump för något annat; en ”enögd nationalism” som kretsar kring ett kollektiv, att vara med ”i ett folk” som delar upp människor i ”vi” och ”dem”. Om det USA som i 75 år stått upp för öppenhet och demokrati backar, ja då tar andra, som Putin och Xi Jinping ett kliv framåt. Nästa års val i USA handlar om det och om att allt som Moderaterna tror på, står på spel. ”Det kan vara värt en bok”, avslutar Reinfeldt till partidignitärernas applåder.

Reinfeldt har förstås rätt i att en försvagning av USA:s roll i världen inte är av godo. Men han har fel om vad USA:s styrka i världen innebär.

USA bygger nämligen på en idé som Fredrik Reinfeldt inte tror på. Idén om demokratisk nationalism.

En uramerikansk idé med avstamp i författningsfäderna som konstaterar att alla de värden Reinfeldt talade sig varm om; ”människor, individer och mänskliga fri och rättigheter” inte kan realiseras utan en stark nation. Thomas Jefferson skriver bokstavligen så i den amerikanska frihetsdeklarationen från 1776:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed