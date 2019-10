Ronie Berggren: Kaoset i Mellanöstern beror på sprickan mellan Europa och Republikanernas USA

När USA lämnar Syrien är det en konsekvens av att Europa vänt USA ryggen och bränt relationerna med sin allierade i väst. Politiker och journalister har ägnat sig åt att piska upp bilden av att allt fel i världen på ett eller annat sätt går att härleda till Donald Trump, skriver Ronie Berggren.

Turkiet invaderar just nu norra Syrien och sprider död och förintelse bland kristna som för bara några månader sedan härjades av islamiska staten och av heroiska kurder som kämpade mot dessa mördare.

De gjorde detta med hjälpt av ovärderligt amerikanskt understöd. Men nu har USA lämnat. Bakgrunden är dels att Trump önskat hålla ett vallöfte. Med den islamiska statens kalifat besegrat var USA:s uppgift avklarad.

Det har nu fått röster att höjas att Trump svikit och vänt världen ryggen. Att kurderna och de kristna minoriteterna känner sig svikna är begripligt.

Däremot är det inte Donald Trump som har vänt världen ryggen. Det är Europa som har vänt USA ryggen.

Trump kampanjade 2016 på att dra ut USA ur Mellanöstern. USA behövde sätta sina egna intressen före en otacksam omvärlds, menade Trump. Det var inte i något hemligt memo i skymundan han sa så. Alla vet att han kampanjade på det som tema, America First.

Men när han vann så valde han att först besegra Islamiska staten i alla fall. De var för otäcka och ingen annan kunde göra det USA gjorde. Trump trappade upp den kamp Obama innan honom bara drivit på sparlåga och kalifatet pressades tillbaka i allt snabbare takt. Amerikaner i luften, kurder på marken.

När kalifatet väl föll så vädjade Trump till Europa. Det hade han gjort tidigare. Redan när han tillträdde som president var han tydlig med att om Natoländerna inte började betala sina medlemsavgifter så skulle de inte kunna räkna med att USA fortsatte vara alliansens grundbult.

När det sedan kom till Mellanöstern efter Islamiska staten så ville Trump se en säkerhetszon under Natos regi, istället för de turkiska flyg som nu härjar där. Och gällande de ISIS-krigare man tagit tillfånga så ville Trump att Europa hjälpte till och i synnerhet att de tog ansvar för de ISIS-krigare som kom från Europa.

Europa gjorde ingenting av detta.

Istället ägnade sig europeisk och svensk media åt att fortsätta hata USA:s ena halva – republikanerna och Donald Trump. Man gjorde inget för att förklara för svensk allmänhet och svenska politiker vad det var som Trump egentligen sade. Något som skulle gjort det tydligt för envar vikten av att börja lyssna på och samarbeta med USA.

Media, här i Sverige med sådana som Erika Bjerström och Carina Bergfeldt i spetsen, blåste enbart upp den felaktiga tesen om att alla problem i världen på ett eller annat sätt gick att härleda till Donald Trump.

Det som nu sker i Mellanöstern har således väldigt lite med USA och kurderna att göra — men allt att göra med sprickan mellan USA och Europa.

En spricka som växt inte på grund av Donald Trump utan på grund av europeiska politikers avsky mot republikanerna.

Under George W. Bushs tid så lät Bush det spelet pågå. Europa fick hacka ner på USA. Bush åkte till Bryssel 2006, skämtade och sa att när USA:s författningsfader Benjamin Franklin mer än tvåhundra år tidigare kommit till Europa så mottogs denne med stora applåder av varje europé. Han själv, fortsatte han, hade hoppats på samma mottagande. Bush skojade så klart och Bryssel-byråkraterna bröt för första gången någonsin ut i skratt inför en president som de alla matats med var jätteotäck, men som de i ett ögonblick av klarhet insåg var rätt rolig.

Men sådan var Bush. Han blev besviken när Natoländerna inte ville hjälpa till att säkra Afghanistan på det sätt USA ansåg behövde göras för att vinna kriget på riktigt. Men han vidtog inga drastiska åtgärder mot Europa. Han ville söka försoning, inte upptrappat tonläge. Han och utrikesminister Condoleezza Rice varnade, men inga krav ställdes.

USA trippade på tårna för Europa. Ville Europa envisas, fine. Den transatlantiska relationen var för viktig för att bråkas sönder. Detta fortsatte under Obama. Invasionen av Libyen var ett praktexempel. Det Europa som avskytt USA:s krig under Bushs ledning ville i kölvattnet av den arabiska våren nu snabbt hoppa på den senaste trenden; störta diktatorer, men utan att nationsbygga. Obama var inte alls lika intresserad, men hakade på – en slags tacksamhetsgest för att han trots allt hade fått Nobels fredspris av Europa.

Det gick som det gick.

Donald Trump har helt motsatt inställning.

Han har aldrig ämnat göra som Bush gjorde, utan förmå Europa att börja följa USA istället för tvärtom. Därför har han konsekvent ställt krav och sagt att om Europa inte börjar bidra så kommer USA att lämna dem i sticket. Det tydligaste exempel kom med ISIS-krigarna, där Donald Trump nu under snart ett års tid gång på gång sagt samma sak: Europa måste ta hand om dem, för USA vill inte vara kvar.

Nu har han gjort slag i saken och ingen, verkligen ingen, borde vara förvånad.

Så sent som idag, när han fick frågor om Turkiets anfall, sa Trump så här:

”Vi tog itu med ISIS … Vi har nu tillsammans med kurderna övervakat en hel del dåliga människor (ISIS-fångarna). Några har vi förflyttat (för att de med säkerhet inte ska kunna fly). Men de borde ha skickats tillbaka till Europa där de kom ifrån. De kom från stora delar av Europa, de kom inte från USA. Vi gjorde Europa en stor tjänst och sa till länderna i Europa; ”Vi vill att ni tar tillbaka dem.” De svarade ”Vi vill inte ha dem, vi vill inte ha dem!” Jag gav dem en chans, jag gav dem en andra och tredje chans, till och med en fjärde chans. De ville ändå inte ta emot dem. De brukar göra så med USA, utnyttja USA oavsett om det handlar om handel eller om Nato. De brukar utnyttja USA. Men vi bedömer nu att kanske kurderna eller Turkiet nu gör jobbet. Men vi har tusentals fångar och tusentals familjemedlemmar. Vi gjorde en stor tjänst till många länder och de länderna ville inte ta hand om dessa fångar. So that’s the way it goes.”