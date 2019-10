Ronie Berggren: Nu är Elizabeth Warren Demokraternas tydliga frontrunner

Många trodde att Elizabeth Warren var uträknad efter att det avslöjades att hon inte alls var indianättad. Men nu har den lite nördiga Harvardprofessorn Warren fått vind i segeln och är plötsligt Demokraternas ”front runner” att utmana Donald Trump. Nyheter Idags krönikör Ronie Berggren har tittat närmare på Warrens styrkor och svagheter.

Demokraterna har fått en ny frontrunner. President Trump kallar henne för ”Pocahontas”, ett nedsättande epitet hon bringade sig själv genom att under en livstid högljutt hävda att hon, trots att hon är blond och blåögd, skulle ha indianskt påbrå. Något som ett DNA-test förra året kom att visa att hon inte alls hade.

Många, inklusive jag, trodde att den fadäsen skulle sänka henne, men nu har hon vind i seglen och ingen tycks längre bry sig om indianpratet. För hennes fans är hon den hon alltid tycks ha varit: Elizabeth Warren. Kandidaten vars kombination av styrkor överväger svagheterna.

Warren är kunnig.

Det kanske man borde kunna förvänta sig av personer som kandiderar till USA:s högsta politiska ämbete, men presidentkandidater – precis som svenska politiker – är inte nödvändigtvis högutbildade eller ens djupt ämneskunniga.

Men Elizabeth Warren har examen från George Washington University, University of Houston och Rutgers University, och har varit professor på Harvard. Likt Sickan i filmklassikerna Jönssonligan kan hon så mycket att hon alltid ”har en plan” för alla politiska utmaningar.

Det är inte bara tom retorik. Warrens politiska livskall handlar om att rädda den amerikanska medelklassen.

Hon själv växte upp och in i en medelklass som blev starkare. Men idag går utvecklingen i motsatt riktning; en av fyra amerikaner kan inte betala sina räkningar i tid; nästan hälften av USA:s medborgare skulle inte klara av en oväntad utgift på 400 dollar, skriver hon i sin kampanjbok från 2017 ”This is our Fight; The Battle to Save Americas Middle Class”.

Elizabeth Warrens övergripande plan syftar till att bryta medelklassens negativa utveckling. Ett ädelt mål men också ett vinnande koncept eftersom medelklassen är de som faktiskt röstar.

I motsats till Bernie Sanders så är hon heller inte socialist. Hon är progressiv kapitalist. Hon anser inte att staten ska sköta saker i vanliga amerikaners ställe, bara att storföretag och den jakt på profit som står i vägen för alla vanliga medborgares amerikanska drömmar, ska hållas i tyglarna med smarta regleringar, uppbrytande av storbanker och storföretag.

Sjukvård för alla, avskaffade studieskulder och billigare eller gratis utbildning ska åstadkommas när företagen beskattas och monopolen krossas. Och inte minst Facebook och de stora sociala medierna måste brytas upp, menar Warren, som nyligen hamnade i en rejäl ordfajt om saken med Facebooks grundare Mark Zuckerberg.

Warren har tack vare sin sakkunskap kunnat sälja in sitt budskap mer trovärdigt än sina rivaler. Men även hennes personlighet har banat väg för den nuvarande framgången.

Ser man Warren hålla tal och prata med väljare framstår hon lite träig, något av en överbeläst nörd som trots sin uppväxt i Oklahoma inte är i närheten av lika socialt hemtam som någon av USA:s stora sydstatspratare som George W. Bush eller Bill Clinton. Men med sin synbara kärlek till politik och den sociala process som i USA ofrånkomligt följer med på köpet har hon uppvägt den bristen

Warren har så här långt hållit 140 town hall-möten i 27 delstater och tagit 70 000 selfies tillsammans med supporters.

Därtill lägger hon regelbundet ut filmklipp på sociala medier när hon ringer upp och manar någon slumpmässig anhängare att kämpa tillsammans med henne för ett rättvisare USA.

Men Warren kan också vara allvarlig. Något hon visat prov på i de hittills fyra primärvalsdebatterna där hon varit både kunnig och bestämd.

Opinionssifforna visar att detta är kombinationer som fungerar. Den 8 oktober hade Warren 26 procent i RealClearPolitics sammanvägning av olika opinionsmätningar. 0,2 procent mer än den tidigare frontrunnern Joe Biden, de är idag i princip lika, och inom felmarginalen. Det är en rejäl upphämtning för Warren som den 31 januari bara hade 4,3 procent mot Joe Bidens då 28,7 procent.

Men Warren har också en kombination av svagheter: Storyn om att hon skulle ha varit indian är en sådan; den sannolikt förvrängda berättelsen om att hon i ungdomen förlorade jobbet för att hon blev med barn en annan. Därtill hänger en skugga över den medelklass hon vill kämpa för. Räcker det verkligen med att beskatta USA:s rikaste, eller måste skatterna höjas också för medelklassen för att få råd med de program som Warren vill sjösätta?

På den frågan får vi inga raka svar.

Slutligen utrikespolitiken. Ett nästan frånvarande ämne i hennes bok och något hon helst pratar så lite som möjligt om. Måste hon prata om det säger hon inlärda saker eller väver ihop det med hjärtefrågor som rättvis handel.

Skulle konflikten i Syrien eller någon annan utrikespolitisk kris blossa upp under det kommande året kan denna svaghet bli förödande. Men just nu uppväger styrkorna mer än väl svagheterna. Warren har momentum. Något hon kan säga utan rädsla att förvränga.

Ronie Berggren har skrivit en bok om förra presidenten George W Bush. Den kan du köpa här.

Ronie Berggren har i ett tidigare avsnitt av sin podd Amerikanska Nyhetsanalyser samtalet med Nyheter Idags Pelle Zackrisson om Elizabeth Warrens bok och hennes kandidatur.