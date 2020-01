Ronie Berggren: Om Kent Ekeroth, sorg och vad vi alla kan lära av George W Bush

Både Kent Ekeroth och hans belackare kan lära sig av George W Bush, skriver Ronie Berggren i veckans krönika.

Bush var ingen vän av palestiniernas president Yassir Arafat. Men när Bush på en direktsänd presskonferens 2004 fick veta av en reporter att Arafat just hade dött och fick frågan vad hans reaktion var, så gjorde Bush det han alltid gjorde, svarade spontant:

”My first reaction is: God bless his soul”.

Jag såg presskonferensen i direktsändning. Det var en karaktäristisk George W Bush-reaktion. Inget beräknande eller politiskt gångbart kalkylerande utan den instinktiva amerikanska cowboy-spontaniteten med Texas-accent — kombinerad med Bushs djupt kristna karaktär.

För Bush gillade inte Arafat, som han ansåg stod i vägen för fredsprocessen med sina brutna löften och sin kluvna tunga av inställsamhet mot väst parallellt med hets mot judar på arabiska.

Men döden drog linjen för ogillandet. Den jordiska resan var över, nu väntade det möte med evigheten som vi alla en dag kommer att ställas inför. Därav Bushs spontana reaktion. Ett tydligt exempel på Bushs starka karaktär. Något som aldrig framkom i svensk media som bara bollade ut den amerikanska Michael Moore-vänsterns schablonbilder av Bush som ”den där jävla Texasgubben”, för att ordagrant citera den tidigare socialdemokratiske migrationsministern Jan O Karlsson, som sanningar.

En av de senaste dagarnas snackis har varit Sverigedemokraternas tidigare riksdagsledamot Kent Ekeroths reaktion på flygkraschen i Teheran.

Hans spontana reaktion var inte bestörtning över olyckan. Dödens kalla vingslag. Utan över en rubrik på P4 Jönköpings hemsida om att ”unga smålänningar” – som primärt var invandrade afghaner på besök i sitt ursprungliga hemland – omkommit i olyckan. Något Ekeroth kommenterade med en skrattande smiley (och senare bad om ursäkt för).

I ”Kentas” värld ännu ett exempel på svensk medias pixling, och mörkläggning eller förvanskning av faktiska sanningar och förhållanden. Att svensk media mörklägger eller skönmålar invandringsrelaterade nyheter är ingen nyhet.

Men smålänning eller inte smålänning, var i sammanhanget givetvis sekundärt. Ekeroths spontana reaktion var avslöjande; tragedin i sig där människor omkom tyckes nämligen bara ha varit en ren eftertanke.

Värt att poängtera: Att kritisera att afghanerna benämndes som smålänningar är naturligtvis helt i sin ordning, mediers rapportering måste kunna diskuteras i en vital demokrati. Hur media beskriver vårt samhälle är något som vi behöver ha en levande diskussion kring, utan hårda ord. Däremot är det omdömeslöst och svagt att använda en skrattande smiley, då får man räkna med att människor reagerar. Och till skillnad från Bush, så visade Ekeroth liten känsla för de sörjande.

Men samtidigt som det var befogat att Ekeroth fick hård kritik, så gick det inte att undgå belackarnas reaktioner.

De flesta av dem ägnade mer tid åt att hunsa Ekeroth än att faktiskt själva ägna sig åt tragedin.

Före detta socialminister Annika Strandhäll (S) skrev: ”… sverigevänner tar tillfället att sprida rasism och förakta de som dött.” Den flitige åsiktspolisen, DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, skrev: ”Människor dör i en flygkatastrof, här hemma använder vissa Twitter för att sprida rasism och förakt mot de döda …”

Ekeroth har en historia av stundom omdömeslösa uttalanden och ageranden. Det senaste i raden är föga förvånande. Medias rubriksättning väckte skadeglädjen i honom. Men jag undgår inte att slås av tanken att hans belackares instinktiva reaktion var av samma slag: äntligen kan vi sätta dit Kenta ordentligt. Det blev ett enkelt sätt för politiska motståndare och belackare att plocka retoriska poänger.

Så agerar inte människor i sorg, eller människor som vill visa sitt deltagande. De fokuserar på sorgen.

Slutsatsen blir alltså att skadeglädje aldrig är bra: inte mot dåliga rubriker, och inte heller mot de som vid helt fel tillfällen uppmärksammar dåliga rubriker. Den instinktiva reaktionen borde från samtliga riktats åt andra håll.

Kanske har vi alla något att lära oss av George W. Bush.