Rostami: Svenska politiker och media får inte låta sig luras av den iranska regimen

Nyligen eliminerades hjärnan bakom Irans kärnvapenprogram. Fort har den iranska regimens narrativ med krav på fördömande och att det är ett hot mot stabiliteten i regionen spridits. Svenska politiker och medier måste sluta att underskatta regimen i Teheran och börja förstå hur omfattande och aggressiv dess strategi är, skriver Nima Rostami, advokat och debattör.

Irans islamiska regims aktiviteter i Iran och utanför landet, särskild i Väst är destruktivt och säkerhetshotande.

Det är Iran med shiaimperialistiska ambitioner som destabiliserar regionen och så även Sverige. Irans destruktiva politik verkställes antingen via Irans islamiska revolutionsgarde (IRGC) inne i landet eller i Mellanöstern via gardets utlandsstyrka, Quds styrkor, och by proxy genom shiamiliser.

I Väst är tillvägagångssättet dock annorlunda. Landet har knutit till sig shiamigranter och Iranvänliga lobbyister, och exporterar politisk islam via moskéer och utnyttjar de västliga demokratiernas system för att förstärka sin maktbas. Det är inte en överdrift att benämna Revolutionsgardet som en av världens mest välorganiserade och sofistikerade terroristorganisationer. Revolutionsgardet är även ett ekonomiskt konglomerat med kopplingar till narkotikakarteller i Latinamerika.

Nu har hjärnan bakom Irans interkontinentala missil- och kärnenergiprogram, Mohsen Fakhrizadeh, eliminerats. I svensk media har tyvärr ett regimvänligt narrativ om att Fakhirazadeh var en vanlig forskare snabbt spridit sig och att det är ett hot mot stabiliteten i regionen. Krav på att EU och USA:s tillträdande president Joe Biden ska fördöma har börjat att pumpas ut.

Bakgrunden är mycket mer komplicerad.

Fakhrizadeh började sin karriär inom Revolutionsgardet, var verksam inom Irans missilprojekt och gick över till kärnenergiprogrammet med ambitioner att utveckla kärnvapen.

Fakhrizadeh hade återkommande rest till Nordkorea och Libyen i syfte att utveckla Irans samarbete med dessa länder för att förbättra Irans kärnenergiprogram och däremd tillgpgen till kärnvapen. Mohsen Fakhrizadeh nämns i en FN-resolution från 2007 om Iran som en aktiv aktör i Irans kärntekniska och ballistiska missilaktiviteter. En rapport från IAEA följande år nämnde också honom som en av de viktiga aktörerna i Irans kärnenergiprogram.

Både Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA har tidigare utryck oro för Mohsen Fakharizadehs aktiviteter. Nyligen rapporterade Wall Street Journal om att Mohsen Fakhrizadeh hade återupptagit sin verksamhet genom att inrätta ett forskningscenter i Iran. Även Irans eget kärnkraftsråd har bekräftat att Mohsen Fakarizadeh nyligen hade startat ett militärt forsknings- och innovationscenter i norra Teheran.

Efter nyheten om att Fakharizadehs oskadliggjorts har Irans regim och Revolutionsgardet framhävt honom som landets stolthet. Revolutionsgardets högste ledare, general Hossein Salami, utlovar hämnd precis som i början av året då ärketerroristen och en av Revolutionsgardets generaler, Qasem Soleimani, eliminerades.

Mohsen Fakhrizadeh var en symbol för Irans ambitioner om att utveckla kärnvapen och skyddades därför starkt. Att en sådan viktig medlem av Revolutionsgardet och aktör elimineras visar på hur otillförlitlig och bräcklig den iranska regimens samtliga aktiviteter är.

Lite i skymundan av elimineringen av Mohsen Fakharizadeh hölls samtidigt sista rättegångsdagen mot en iransk diplomat, stationerad i Tyskland.

För två år sedan hade diplomaten Asadollah Asadi försett ett iranskt-belgiskt par med explosiva ämnen för att utföra bombattentat mot en Irans oppositionella samling i Paris. Vid detta tillfälle skulle Rudi Giuliani och även John Bolton hålla tal. I ett samarbete mellan Tysklands, Frankrikes och Belgiens säkerhetstjänst greps det iranska paret i Belgien och diplomaten i Tyskland.

En av Frankrikes säkerhetsagenter hävdar att Asadi troligen utgör hjärnan bakom Irans underrättelseverksamhet i Europa. Attentatet skulle leda till en enorm förödelse med många döda till följd. Den belgiska åklagaren har yrkat på 13 respektive 18 års fängelsestraff för terrorförberedelsen.

Den här rättegången är något som underrapporterats i svensk media. För att förstå den iranska regimen är behöver man se hur regimen arbetar på flera fronter. Bland annat genom att driva på terrorattacker men också genom att genom regimvänliga tankesmedjor i olika länder, bland annat i USA men också i Skandinavien, bedriva lobbyarbete för regimens sak.

Det ska även påpekas att för några veckor sedan begärde Norges säkerhetspolis utvisning av en imam verksam i Irans moské i Oslo. Imamen som är utsänd av Irans ledare Ayatolla Ali Khamenei till Norge hade kopplingar till en iransk-norsk terroristanklagad.

Även i Danmark dömdes i början av året en iranier för terroristverksamhet till 8 års fängelsestraff. För ett tag sedan dödades två iranier i Holland, gärningsmän har kopplingar till Irans säkerhetstjänst. Europeiska regeringar kände till dessa riktade aktioner men har antagligen inte velat offentliggöra att de är en del av en systematisk terrorhandling.

Iran fick efter Obamas kärnenergiavtal kraftig vind i seglen. EU:s och Obamas administrationens kärnavtal ledde till extrem promotion av Irans politik som har lett till regimens utökade aggressivitet och politisk expansion. Maktskiftet i USA kommer troligen att leda till ytterligare aggression från Iran, beträffande såväl kränkningen av mänskliga rättigheter i Iran som hotet mot omvärlden.

Det iranska folket är i islamisters grepp och relativister i Väst främjar Irans islamiska expansion och underrättelseverksamhet. Detta är fel väg att gå.

För svenska politiker – från vänster till höger – är det av yttersta vikt att utbilda sig om den iranska regimen, att inte underskatta den. Säpo har konstaterat att Iran är ett av de tre länder – Ryssland och Kina de två andra – som bedriver mest spionverksamhet i Sverige.

Många exiliranier ser med frustration på när svenska politiker kramar och frotterar sig med exempelvis den iranske utrikesministern Javad Zarif. Hur regeringens företrädare åker ner och servilt bugar inför regimens män i Teheran och på det viset legitimerar den.

Även svenska medier behöver göra sin hemläxa. Granska kritiskt de så kallade experter som bjuds in för att analysera Iran. Bli inte en taltratt för en av världens värsta förtryckarregimer.