S-politiker ledde ramsan ”Krossa sionismen” på demonstration mot Israelavtal

STOCKHOLM Stefan Löfven tvingas att fortsätta att brottas med anklagelser om antisemitism inom Socialdemokraterna. På lördagen talade socialdemokratiske regionpolitikern Alexander Suleiman på en demonstration utanför den amerikanska ambassaden mot Trumps nya fredsavtal mellan Israel och Palestina, något som Tobias Petersson avslöjar. Under demonstrationen manade Suleiman på och klappade händerna när sången ”Krossa sionismen” skanderades.

Demonstrationen lördagen den 1 februari utanför den amerikanska ambassaden arrangerades av Palestinska Föreningen i Stockholm och Svenska Jerusalemkommittèn, något som rapporterats av den arabiskspråkiga nyhetssajten Aktarr. I Svenska Jerusalemkommitténs styrelse har nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist (S) tidigare suttit.

På en film från demonstrationen syns hur män skriker en ramsa på arabiska: ”Skjut, åh skjut Qassam”. Ett stöd till den terroriststämplade organisationen Hamas militära del. Hamas har ett utplånande av Israel på sin agenda.

Under demonstrationen sjöngs den av SSU och Socialdemokraterna förbjudna låten ”Leve Palestina, krossa sionismen”. Uttrycket ”Krossa sionismen” bedöms av SKMA som ett förnekande av landet Israels rätt till existens och kan därmed anses vara ett uttryck för antisemitism.

I filmen från demonstrationen syns senare hur Alexander Suleiman, socialdemokratisk regionpolitiker står på scenen framför de övriga demonstranterna och leder sjungandet med taktfast handklappande.

Suleiman håller sedan ett tal där han bland annat uppmanar demonstranterna att rösta på partier som står för ett erkännande av en palestinsk stat.

– Sverige som första land i EU erkänner Palestina. Men för att man ska våga göra så måste de känna vårt stöd. Så jag vill be er att i nästa val, rösta med Palestina, säger Suleiman.

Han fortsätter:

– När vi flyttar till Sverige blir vi inte bara svenskar. Vi är fortfarande palestinier. När våra barn växer upp här, är de inte heller bara svenskar, de är också palestinier.

Sedan skriker Suleiman:

– From the river to the see, Palestine will be free.

Översatt blir det ”Från floden till havet, Palestina ska bli fritt” och åsyftar att landområdet mellan Jordanfloden och Medelhavet ska bli palestinskt. Det är ett uttryck som frekvent används av Hamas och som kritiserats för att vara antisemitiskt och för att förespråka etnisk rensning av det judiska folket.



Till Nyheter Idag säger Alexander Suleiman att han deltog i demonstrationen som privatperson och att han inte var där i kraft av S-politiker. Alexander Suleiman är förutom regionpolitiker också internationell ledare och ansvarig för det internationella utskottet i SSU Stockholm.

– Jag var där för att uttrycka min åsikt om den delningsplan som den amerikanska regeringen har utformat, säger Suleiman.

Nyheter Idag frågar honom varför han stod kvar på scenen när sången ”Leve Palestina och krossa sionismen” började sjungas.

– Jag stod kvar där mer av organisatoriska skäl. Jag kunde inte gå därifrån då jag höll koll på de som talade, säger Suleiman som på filmen syns leda sången.

Suleiman tillägger att han förstår att det kan finnas utrymme för missförstånd.

Han har deltagit i flera liknande demonstrationer förut och menar att det handlar om legitim kritik av staten Israel.

– Jag skulle inte säga att det handlar om att man ger uttryck för antisemitism. Vi är väldigt tydliga med att det inte ska få förekomma någon rasism, antisemitism eller islamofobi, säger Suleiman.

Vad tycker du om sionism?

– Det är en ideologi som jag har läst om. Det är inget jag ställer mig emot. Men det har tagit sig uttryck i förtryck av palestinier.

Hur då?

– På det sättet som den (sionismen) har getts uttryck av den israeliska regeringen har det lett till ett förtryck av det palestinska folket.

Du ropar ”From the river to the see, Palestine will be free”. Varför då?

Det är ett slagord. Det handlar om att Gazaremsan och Västbanken är ockuperade områden. Palestinierna som tvingats fly från sina hem ska få återvända.

Nu innefattar ju landområdet mellan Jordanfloden och Medelhavet även Israel.

– Det är inte riktigt bokstavligt menat. Jag står för palestiniers rätt att återvända, säger Suleiman.

När du säger det här om ”När våra barn växer upp här, är de inte heller bara svenskar, de är också palestinier”, vad menar du med det?

– När jag som är halvpalestinier växer upp i Sverige, så tror jag inte att det finns någon motsättning i att både vara svensk och palestinier.

Suleiman säger att han jobbat med utbildning på Västbanken via SSU som samarbetat med Fatahs ungdomsförbund Fatah youth, som Suleiman beskriver som ett systerparti till SSU.

– Vi har lett utbildning i organisationsstruktur, demokrati och feminism. Vi försöker utbilda de unga ledarna i Fatah Youth som är systerparti till SSU.

”Leve Palestina och krossa sionismen” är samma sång som sjöngs vid förstamaj i Malmö förra året, där S-politikern Ilmar Reepalu syns med SSU-are. Efter att Nyheter Idag publicerat en film från Malmö tvingades till slut Stefan Löfven att fördöma sitt ungdomsförbund och sången. I en intervju i DN sade Löfven:

– Ingen person som har den uppfattningen hör över huvudtaget hemma i socialdemokratin. Då ska man inte vara en del av vårt parti. Alla människors lika värde, där börjar hela den socialdemokratiska berättelsen. Och då finns det inget utrymme – noll! ingen millimeter! – för den typen av uppfattningar, säger Löfven.

Nyligen meddelade Löfven att han antog IHRA:s definition.

Där står bland annat att ”Uppmana till, bistå eller motivera att judar dödas eller skadas i en radikal ideologis eller en extremistisk religions namn.”