S-politiker: ”SD bör bevakas av Säpo”

SVERIGE Säkerhetspolisen bör bevaka och titta närmare på kopplingar mellan Sverigedemokraterna och Ryssland. Det menar lokalpolitikern Göran Ording (S) efter att ha läst en Expressen-artikel där försvarsminister Hultqvist (S) varnar för otillbörlig valpåverkan. – Det finns ju folk som jobbat innanför riksdagens murar som kanske skulle undersökas lite vidare med sina rysskontakter, säger Ording till Nyheter Idag.

För att skydda valet i höst mot otillbörlig påverkan från främmande makt bör Säpo ägna extra energi åt att undersöka Sverigedemokraterna. Det skriver S-politikern Göran Ording på Facebook när han kommenterar en Expressen-artikel där försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnar för att Ryssland kan lägga sig i det svenska valet. Ording är ersättare i äldreomsorgsnämnen i Södertälje för Socialdemokraterna samt engagerad som kyrkopolitiker.

Nyheter Idag har talat med Ordning för att be honom utveckla varför Säkerhetspolisen bör ägna särskilt fokus på just Sverigedemokraterna. Han menar att SD spelar under täcket med grannen i öst.

– I den här frågan finns det mycket artiklar om kontakter mellan Ryssland om SD, och om hur de röstar i EU.

Skulle en sådan här Säpo-bevakning kunna avslöja något nytt som vi inte känner till?

– Det är svårt att säga, det finns ju folk som jobbat innanför riksdagens murar som kanske skulle undersökas lite vidare med sina rysskontakter.

Finns det något mer parti där du ser en risk för kontakt med främmande makt?

– Inte när det gäller valpåverkan. Det finns inga sådana uppgifter nu.

Ording ser inte att någon otillbörlig valpåverkan kan ske i Södertälje där han är aktiv. Istället är det framför allt på riksnivå som han menar att risken finns. Och i grunden handlar oron för att väljare ska påverkas av propaganda och falska påståenden som sprids med avsikt av en främmande makt.

– Under senare år har jag undrat hur vissa debattörer på nätet har gått ut med så mycket desinformation. Det verkar planlagt och de har tagit över vissa grupper i Sverige. Det märktes åtminstone för några år sedan, nu är jag inte ute så mycket på de här grupperna längre, så jag vet inte.

Kan du ge något exempel på detta?

– Det fanns något som hette gräsrötter, någonting tror jag, som från början var socialdemokrater, där det togs över.

Det var gräsrötter inom Socialdemokraterna som togs över av utländska intressen?

– Jag kan inte bevisa att det var utländska intressen, men det togs över av folk som desinformerade och ville skada Socialdemokraterna.

När Nyheter Idag undersöker saken finner vi en grupp på Facebook som heter ”Gräsrötterna”. I den gruppen förefaller flera socialdemokratiska debattörer vara aktiva, men även allmänheten. I gruppen finns det flera exempel på inlägg där invandringskritiska påståenden och länkar smugit sig in, påståenden som kan antas stå i strid med Socialdemokraternas värderingar.

Och Ording är inte helt främmande för att Säpo även ska undersöka sådana problem i den öppna opinionsbildningen.

– Det ingår säkert i det som regeringen menar med att man måste skydda sig mot det här. Det kan självklart smyga sig in på olika håll.

Då är det inte bara SD som så att säga…

– När det gäller kontakter. Det är inte Socialdemokraterna som samarbetar med ryssarna utan det är människor, precis som i USA. Du har säkert läst om trollfabrikerna. Det är det det gäller.

Kan du se något på hemmaplan, några aktörer här som kan användas för desinformation eller propaganda?

– Det kan det säkert finnas, men det är inget jag vet om. Men det går inte utesluta, säger Ording till Nyheter Idag.

I Expressen-artikeln står att Hultqvist inte utesluter att regeringen kan behöva presentera fler åtgärder för att möta hot mot höstens val. Nyheter Idag har även talat med Martin Kinnunen som är SD-politiker och bett om honom kommentera Ordings utspel.

– Vi har inga kontakter med ryssarna till att börja med, skrattar Kinnunen som säger att påståendet är ”märkligt”.

Nyheter Idag berättar för Kinnunen att Ording hänvisar till gruppen Gräsrötter där invandringskritiska påståenden och länkar sprids. Detta förvånar inte Kinnunen.

– Jag tror det snarare handlar om att det finns hot mot Socialdemokraterna än hot mot demokratin. Problemet är väl att Socialdemokraterna ofta kopplar ihop de sakerna.

Du tror det är det det handlar om?

– Ja, det finns ju den där klassikern när det blev regeringsskifte och Ulvskog tyckte det var en statskupp. Det är väl lite sånt där som kännetecknar socialdemokratin.