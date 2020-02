S-politikern försvarade Hamas och anklagade Israel för att mörda barn

STOCKHOLM Socialdemokratiske politikern Alexander Suliman ledde allsången om att ”krossa sionismen” utanför den amerikanska ambassaden och skrek även ”From the river to the sea, Palestine will be free”. Nyheter Idag kan nu avslöja att Suliman tidigare spridit antiisraeliska och ibland antisemitiska budskap på Facebook.

Nyheter Idag har tidigare berättat om hur Suliman, som är regionpolitiker i Stockholm för Socialdemokraterna, den 1 februari deltog på en demonstration vid den amerikanska ambassaden mot Donald Trumps fredsavtal för Israel och Palestina, något som Tobias Petersson och tankesmedjan Perspektiv på Israel avslöjade. Suliman har uppgett för Nyheter Idag att han deltog som privatperson.

Under demonstrationen skrek Suliman ”From the river to the sea, Palestine will be free”.

– ”From the river to the sea, Palestine will be free” är slagord som förekommer bland de som förespråkar en enstatslösning på den palestinska sidan, en enstatslösning som innebär utplånandet av staten Israel, kommenterar Tobias Petersson.

Suliman ledde också demonstranterna i att sjunga ”Leve Palestina och krossa sionismen”.

Alexander Suliman är även internationell ledare och ansvarig för internationella utskottet hos SSU Stockholm. Det visar sig att Suliman har en problematisk historia av flera år med grova inlägg om Israel och judar på Facebook.

I ett inlägg från 2016 kallar Suliman Israel för en fasciststat och skriver att ”inga fascister ska få en fristad” i Stockholm.

”Imorgon samlas Sveriges sionister för att demonstrera till stöd för fasciststaten israel. Samma stat har de senaste åren mördat tusentals barn och kvinnor, byggt illegala bosättningar på palestinsk mark och förvägrat palestiner rätten till ett värdigt liv. I Palestina kan israeliska bosättare och militär förtrycka och mörda utan att stoppas men i våran huvudstad skall inga fascister få en fristad.(…)”

En person ifrågasätter Sulimans retorik i en kommentar och säger att Hamas varit ett hinder för fred.

Det får Alexander Suliman att tända till. I ett långt svar tar han den terrorklassade organisationen Hamas i försvar.

”Samma organ som ligger bakom eventet stödjer israeliska bosättningar ekonomiskt och politiskt. Och att sedan skylla på att hamas satt stopp för förhandlingarna är det mest verklighetsfrånvända jag hört på länge. (…) Hamas skapades under israels vetskap och på grund utav israels vidriga ockupation. Israel gjorde palestinierna våldsbelägna och inte tvärt om!”, skriver Suliman bland annat.

När Alexander Suliman var yngre skrev han ännu grövre inlägg på Facebook utan att någon från SSU har reagerat. Som 16-åring delade han en artikel från Aftonbladet med rubriken: ”SD-politiker: ”Judar har makt och inflytande””. Artikeln handlar om SD-politikern Mikael Höglund som uteslöts av SD för uttalandet.

Till delningen skrev Suliman:

– Något vi Palestinier känt till sedan länge men som förbjudits att tala om för att man inte ska verka anti-semitisk. Skönt att någon äntligen säger det!

Han ifrågasatte också Israels rätt att existera och kallade i en Facebookgrupp Israel för en ”66-årig ockupation”.

När Nyheter Idag intervjuade Alexander Suliman efter demonstrationen sade han tydligt att han erkände den judiska staten men ansåg att Västbanken och Gazaremsan är ockuperade områden. Han menade också att demonstrationer han deltagit handlat om legitim kritik av staten Israel.

– Jag skulle inte säga att det handlar om att man ger uttryck för antisemitism. Vi är väldigt tydliga med att det inte ska få förekomma någon rasism, antisemitism eller islamofobi, sade Suliman.

2013, när Suliman var 15 år, delade han en artikel från Aftonbladet. Den gången skrev han om judisk makt inom Sverigedemokraterna efter att en Förintelseförnekare tvingats bort från SD.

”Finns en stor mängd judar och sionister i SD, tänk över det när ni läser denna artikel”, skrev Suliman.

En källa som uppmärksammat och reagerat på Sulimans inlägg säger till Nyheter Idag att de äldre inläggen som Suliman gjort säger något om den kultur som råder bland Palestinasympatisörer.

– Det säger något om hur tugget går i Palestinagrupperna. En arg högstadiekille kan gå in och sprida grov rasism och blir påhejad istället för tillrättavisad.

Statsminister Stefan Löfven som just nu laddar för en konferens om antisemitism senare i år i Malmö, har tidigare fördömt sjungandet av sången ”Krossa sionismen” och lovat tuffa tag mot judehat.

– Ingen person som har den uppfattningen hör över huvudtaget hemma i socialdemokratin. Då ska man inte vara en del av vårt parti. Alla människors lika värde, där börjar hela den socialdemokratiska berättelsen. Och då finns det inget utrymme – noll! ingen millimeter! – för den typen av uppfattningar, sade Löfven till DN i höstas.