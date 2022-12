Så censurerade Twitter högern

Sedan övertagandet har den nye Twitterägaren Elon Musk skickat ut material till flera journalister som visar hur censuren fungerade på plattformen innan han tog över. Nu kommer nya avslöjanden som visar hur misshagliga röster i hemlighet tystades ned på plattformen samt hur man slutligen stängde av den dåvarande presidenten Donald Trump – trots att han inte hade brutit mot några regler.

”The Twitter Files” – som serien avslöjanden har döpts till – har tidigare visat hur New Yorks Post avslöjande om Joe Bidens son Hunter Biden stoppades av Twitter helt utan grund.

Informationen publicerades i en Twittertråd av journalisten och författaren Matt Taibbi som visade hur anställda på Twitter, bakom ryggen på plattformens dåvarande vd Jack Dorsey, beslutade sig för att stoppa New York Posts artikel som publicerades i oktober 2020, mot slutet av det årets amerikanska presidentvalskampanj.

Läs mer: Twitter stoppade avslöjande om Joe Bidens son utan grund

Nu har mer information uppdagats om hur Twitter censurerade misshagliga röster innan Musks köp av företaget.

I en Twittertråd från den tidigare New York Times-journalisten Bari Weiss framkommer ny intern kommunikation om hur företagets anställda skapade ”svartlistor” (Eng: ”Blacklists”) för att förhindra misshagliga tweets från att trenda.

Dessutom begränsades synligheten av vissa konton och ämnen. Något som skedde i hemlighet och utan att informera användarna.

Professor svartlistades

Ett exempel som Bari Weiss tar upp är hur Dr. Jay Bhattacharya på Stanfords universitet begränsades på plattformen. Detta efter att professorn i medicin och ekonomi argumenterat för att covid-nedstängningarna hade en skadlig effekt på barn.

Enligt Weiss svartlistades Bhattacharya efter ha torgfört åsikten, vilket förhindrade hans inlägg från att trenda.

3. Take, for example, Stanford’s Dr. Jay Bhattacharya (@DrJBhattacharya) who argued that Covid lockdowns would harm children. Twitter secretly placed him on a “Trends Blacklist,” which prevented his tweets from trending. pic.twitter.com/qTW22Zh691 — Bari Weiss (@bariweiss) December 9, 2022

Andra som utsattes för liknande behandling var högerdebattören och programledaren Dan Bongino samt den konservativa profilen Charlie Kirk.

Under tiden nekade chefer på Twitter till att man utförde åtgärder som ”Shadow banning” (Svenska: ”Skuggavstängning”) och hävdade att man definitivt inte censurerade röster baserat på politiska åsikter eller ideologi.

Enligt Weiss var dock ”Visibility filtering” (Svenska: ”Synlighetsfiltrering”) termen som användes istället för ”shadow banning”.

– Tänk på synlighetsfiltrering som ett sätt för oss att undertrycka vad människor ser i olika grad. Det är ett mycket kraftfullt verktyg, sade en senior Twitteranställd till Weiss.

Synlighetsfiltrering innebär att man blockerar sökningar på vissa användare, begränsar möjligheten för vissa inlägg att upptäckas samt blockerar vissa användares inlägg från att hamna på ”trending”-sidan.

Läs hela Bari Weiss tråd om Twitters censur nedan.

1. A new #TwitterFiles investigation reveals that teams of Twitter employees build blacklists, prevent disfavored tweets from trending, and actively limit the visibility of entire accounts or even trending topics—all in secret, without informing users. — Bari Weiss (@bariweiss) December 9, 2022

Avstängningen av Donald Trump

I och med The Twitter Files har även den interna kommunikationen bakom Donald Trumps Twitteravstängning publicerats på plattformen.

I en ny tråd redogör Matt Taibbi för hur diskussionen gick när den dåvarande presidenten blev permanent avstängd den 8 januari, två dagar efter stormningen av Kapitolium.

Taibbi publicerar bland annat interna meddelanden som visar hur Twitter-chefer efter avstängningen av Trump förberedde sig för att eventuellt stänga av kommande presidenter – kanske även Joe Biden.

6. As soon as they finished banning Trump, Twitter execs started processing new power. They prepared to ban future presidents and White Houses – perhaps even Joe Biden. The “new administration,” says one exec, “will not be suspended by Twitter unless absolutely necessary.” pic.twitter.com/lr66YgDlGy — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 9, 2022

Han skriver att huvuddelen av interndebatten som ledde till Trumps deplattformering skedde mellan 6-8 januari, men att det ”intellektuella ramverket” bakom avstängningen utvecklades månaderna innan upploppen vid Kapitolium.

Verktygen som användes för att begränsa synligheten för andra misshagliga röster användes också mot Trump. Och medan presidentvalet närmade sig började flera chefer i allt högre utsträckning att omvärdera sina regler.

Detta kan möjligen ha skett efter påtryckningar från federala myndigheter, skriver Taibbi, vilka man träffade på allt mer regelbunden basis under tidens gång.

Bland dessa ingick bland annat FBI som i åtminstone ett dokumenterat fall rapporterade till Twitter om två inlägg som man menade var falska.

24. Here, the FBI sends reports about a pair of tweets, the second of which involves a former Tippecanoe County, Indiana Councilor and Republican named @JohnBasham claiming “Between 2% and 25% of Ballots by Mail are Being Rejected for Errors.” pic.twitter.com/KtigHOiEwF — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 10, 2022

I slutändan var det kontexten rörande president Trump och hans följares handlingar under valet och ”de senaste fyra åren” som enligt en Twitter-chef gjorde att han blev permanent avstängd.

Till sist skriver Taibbi att efter att ha gått igenom hela den interna kommunikationen på Slack gällande valet hittade han och hans team inte en enda förfrågning om moderering från Trump-kampanjen, Vita huset eller andra republikaner.

”Vi tittade. De kanske finns: vi har fått berättat för oss att de gör det. Hursomhelst fanns de inte med här”, skriver Taibbi.

Läs hela Matt Taibbis tråd om avstängningen av Donald Trump här.

1. THREAD: The Twitter Files

THE REMOVAL OF DONALD TRUMP

Part One: October 2020-January 6th — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 9, 2022

Påtryckningar från Michelle Obama

Spelet bakom avstängningen av Trump har vidare beskrivits av författaren Michael Shellenberger.

Enligt honom började cheferna den 7 januari att komma på förevändningar för en permanent avstängning av Trump samt skapa en egen policy för bara Trump, vilken skiljde sig från behandlingen av andra politiska ledare.

Shellenberger skriver att de därtill inte ska ha uttryckt någon oro för vilka implikationer en avstängning av Trump skulle kunna ha på demokratin och yttrandefriheten.

Ledningen hade då fått flertalet påtryckningar – bland annat från den forne presidentfrun Michelle Obama – om att deplattformera Trump från Twitter. Även inifrån ökade pressen om att stänga av den sittande presidenten.

1. TWITTER FILES, PART 4 The Removal of Donald Trump: January 7 As the pressure builds, Twitter executives build the case for a permanent ban — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) December 10, 2022

Bröt inte mot några regler

I den femte delen av The Twitter Files skriver Bari Weiss vidare om hur diskussionen gick på företaget den 6-8 januari 2021.

Den 7 januari började ett momentum byggas upp för att stänga av presidenten. Men det fanns de som hade en avvikande uppfattning.

”Kanske eftersom jag är från Kina, har jag djup förståelse för hur censur kan förstöra den offentliga konversationen”, skrev en Twitteranställd i den interna kommunikationen.

En annan svarade då att censur som kommer från en regering är väldigt annorlunda från censur riktad mot en regering.

Enligt Weiss var motståndet mot den då planerade avstängningen svalt. Många anställda var snarare upprörda över att presidenten inte hade stängts av tidigare.

Teamet som var satta att utvärdera hans inlägg drog dock snabbt slutsatsen att Trump inte hade brutit mot några av plattformens regler och att inget av hans inlägg på ett klart och tydligt sätt kunde ses som uppvigling till våld.

Efter långa diskussioner och en het debatt inom företaget valde till slut Twitter ändå att ge Trump en permanent avstängning. Anledningen som gavs utåt var för att förhindra ”ytterligare uppvigling till våld”

Weiss drar i tråden exempel till hur andra världsledare – som exempelvis Irans Ayatollah Ali Khamenei – inte blivit portade från plattformen trots att de skrivit inlägg som varit tydligare exempel på uppvigling till våld.

THREAD: THE TWITTER FILES PART FIVE. THE REMOVAL OF TRUMP FROM TWITTER. — Bari Weiss (@bariweiss) December 12, 2022

