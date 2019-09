SD: Skandal att We Are STHLM-övergreppen tillåts fortsätta

Trots polisiär närvaro. Trots kameraövervakning. De sexuella övergreppen på festivalen We are STHLM fortsätter och det är en politisk skandal. Den politiska ledningen i Stockholm är ytterst ansvarig för att evenemanget inte hålls säkert och för att föräldrar luras att tro att deras döttrar kan besöka festivalen i säkerhet. En mogen politisk ledning hade förstått att om inte tryggheten på We Are STHLM kan garanteras måste den stängas istället för att återkommande spela rysk roulette med unga flickors liv, skriver Linnéa Vinge, SD Stockholm.

Vi ska vara stolta över den tradition vi har i Sverige att ungdomar kunnat besöka ett brett utbud av olika festivaler där man fått positiva minnen för livet. Tyvärr har utvecklingen de senaste åren varit negativ och de minnen många unga tjejer nu får med sig är de av sexuella övergrepp och trakasserier. En av de festivaler som blivit ökända för den höga nivån av övergrepp och ofredanden är den kommunala festivalenWe Are STHLM.

Har de styrande politikerna i Stockholm helt missat den omfattande årliga rapporteringen av denna festival under det senaste decenniet? Eller bryr de sig helt enkelt inte?

Nu har vi facit efter årets We Are STHLM; två våldtäkter och flertalet sexuella ofredanden. Trots en rigorös satsning på säkerheten så fortsätter övergreppen och politikerna i Stockholm är tysta. Betyder inte de utsatta flickorna någonting för den politiska ledningen i Stockholms stadshus?

När sexuella övergrepp sker startas alltid en livlig diskussion om vad som ligger bakom, i det ena lägret finns de som talar om ”män” generellt och i andra lägret finns de som lyfter kulturell bakgrund och dess påverkan. Den senaste våldtäktsvågen på Stockholms festivaler är orsakade av det sistnämnda och polisen i Stockholm har tidigare gått ut med att majoriteten av de som omhändertagits för de systematiska övergreppen på unga kvinnliga festivalbesökare varit ”ensamkommande” män från Afghanistan.

För oss är det alldeles nödvändigt att fler insatser görs för att trygga vardagen för landets kvinnor. Det är ovärdigt ett land som Sverige att kvinnor år efter år får en allt sämre upplevd trygghetskänsla och där man som festivalbesökare riskerar att utsättas sexuellt.

Sverigedemokraterna har sedan länge förordat ett asylstopp och obligatoriska utvisningar för grovt kriminella utlänningar. Det måste till en förändring med tydligare signaler och strängare straff åt de som inte kan låta tjejer och kvinnor vistas jämställt och fritt i samhället.

Hur länge till tänker de styrande i Stockholm spela rysk roulette med unga flickors trygghet och låta förövarna härja fritt? Är inte kommunledningen beredda att vidta kraftiga åtgärder för tryggheten så ser vi inget annat alternativ än att man måste stänga festivalen för allmänheten.

Avslutningsvis så gör Stockholms stad ofta omfattande jämställdhetsanalyser inför att ett beslut ska fattas. Var är jämställdhetsanalysen för We Are STHLM?