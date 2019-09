Seger för Trump i Högsta Domstolen – ingen asyl för migranter som passerar Mexiko

WASHINGTON USA:s högsta domstol godkände President Trumps nya regel som förnekar asyl till alla migranter som passerat tredje land på väg till USA. Det innebär att alla migranter från Asien, Afrika, Sydamerika och Centralamerika som försöker ta sig in i USA från Mexiko kommer förnekas asyl.

Det blev en stor seger för President Donald Trump i amerikanska Högsta Domstolen på onsdagen. HD beslutade då att godkänna Trumps nya regel för att söka asyl, som innebär att alla som passerat tredje land på väg till USA förnekas asyl, skriver Associated Press.

Beslutet upphäver beslut som tagits i lägre domstolar som gått emot den nya regeln i vissa stater vid gränsen till Mexiko.

Beslutet innebär att alla syd- och centralamerikanska migranter som kommer från Mexiko kommer förnekas asyl, då Mexiko utgör ett tredje land. Detsamma gäller migranter från Asien och Afrika som tagit sig till Mexiko för att ta sig in i USA från söder.

President Trump, som gick till val på att minska invandringen från Mexiko, kallade högsta domstolens beslut för en stor seger i ett inlägg på Twitter.

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019