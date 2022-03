Senator uppmanar till mord på Putin: ”Finns det en Brutus i Ryssland?”

USA Den amerikanske senatorn Lindsey Graham vill att någon i Ryssland dödar landets president Vladimir Putin. ”Det enda sättet det här slutar på är att någon i Ryssland gör slut på den här snubben”, skriver han på Twitter.

I tweeten ställer han den öppna frågan:

”Finns det en Brutus i Ryssland? Finns det en mer framgångsrik Överste Stauffenberg i den ryska armén?”

Han fortsätter sedan med att säga att en potentiell mördare skulle göra sitt land – och hela värden – en stor tjänst.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country – and the world – a great service. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

I en efterföljande tweet hävdar Graham att de enda som kan fixa den uppkomna situationen är det ryska folket.

The only people who can fix this are the Russian people. Easy to say, hard to do. Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

I ett inslag i Fox News upprepar han sitt budskap.

Brutus var den kändaste av de konspiratörer som mördade Romarrikets diktator Julius Caesar år 44 f kr. Överste Claus von Stauffenberg, som Graham sedan hänvisar till, tillhörde den tyska armén under andra världskriget och är mest känd för sitt misslyckade försök att mörda Adolf Hitler i juli 1944.

”En exceptionellt dålig idé”

Efter utspelet möter Graham kraftig kritik från både demokrater och republikaner.

En av kritikerna är den republikanske senatorn Ted Cruz. I en tweet meddelar han att han står bakom hårda ekonomiska sanktioner mot Ryssland och militärt stöd till Ukraina. Men Grahams förslag kallar han för ”en exceptionellt dålig idé”.

This is an exceptionally bad idea. Use massive economic sanctions; BOYCOTT Russian oil & gas; and provide military aid so the Ukrainians can defend themselves. But we should not be calling for the assassination of heads of state. https://t.co/crPGHw9xyJ — Ted Cruz (@tedcruz) March 4, 2022

Även den omstridde demokratiske kongressledamoten Ilhan Omar kritiserar Grahams utspel.

I really wish our members of Congress would cool it and regulate their remarks as the administration works to avoid WWlll. As the world pays attention to how the US and it’s leaders are responding, Lindsey’s remarks and remarks made by some House members aren’t helpful. — Ilhan Omar (@IlhanMN) March 4, 2022

