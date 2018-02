Sifo: Etablerad media bevakar politiska skandaler mest

SVERIGE Det ämne som etablerad media bevakar mest av alla är politiska skandaler. Enligt en undersökning från Sifo märks det en tydlig skillnad mellan etablerad media som mest fokuserar på skandaler och sociala medier som diskuterar migration/integration samt lag och ordning mest.

Enligt en undersökning som tagits fram av Sifo och Sveriges Radio är politiska skandaler den fråga som dominerar inom tidningar, radio och TV. Undersökningen visar även att media berör frågan lag och ordning lika mycket som migration/integration sen november 2017.

Den absolut största politiska frågan som bevakas av etablerad media är olika typer av skandaler. Efterspelet till IT-skandalen på Transportstyrelsen, metoo-anklagelser och sverigedemokratiska vildar i riksdagen är bara några av de olika politiska skandaler som media har bevakat med stor uppmärksamhet under november-december 2017.

Undersökningen är gjord under november-december 2017 och jämför man samma mätning med den gjord under september-oktober 2017 finns en del trender. Under september-oktober var den absolut största ämnet det politiska spelet, det ämnet är nu nere på femte plats.

De två frågor som bevakas mest, utom politiska skandaler, är lag och ordning samt migration/integration. Båda ämnena har fått mer uppmärksamhet i media den senaste tiden.

En tydlig skillnad kan ses mellan vilka ämnen media bevakar och vilka ämnen som diskuteras på sociala medier. På Twitter dominerar migration/integration som diskussionsämne och på Facebook är migration/integration samt lag och ordning de två ämnena som bevakas mest. Det märks en tydlig skillnad mellan etablerade medier och sociala medier i att etablerade medier bevakar politiska skandaler mest av allt samtidigt som det ämnet knappt diskuteras på sociala medier.