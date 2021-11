Sjöstedt (SD): Rödgrön politik bakom skenande bränslepriser

De stigande priserna på drivmedel visar inga tecken på avmattning. De nya priserna gör enorma hål i plånböckerna hos människor som många gånger inte har något annat val. Tyvärr har vi bara sett början, skriver SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Vid årsskiftet ökas reduktionsplikten återigen vilket kommer resultera i ännu högre priser. Reduktionsplikten ska kontinuerligt öka fram till år 2030 och regeringen beräknar att priserna kan stiga med ytterligare 3–5 kronor per liter diesel och 2–3 kronor per liter bensin. Detta drabbar inte bara människor vid pumpen utan riskerar leda till än värre konsekvenser.

Lantbrukarnas riksförbund har gått ut och varnat för att de ökade dieselpriserna riskerar att slå ut den inhemska livsmedelsproduktionen. De svenska lantbrukarna är beroende av diesel till sina maskiner för att överhuvudtaget kunna bedriva sin verksamhet.

Lantbrukare rapporterar att de rekordhöga dieselpriserna innebär upp emot 100 000 kronor extra årligen bara i bränslekostnader. Det saboterar möjligheterna för lantbrukare att konkurrera internationellt och riskerar i förlängningen att stoppa den inhemska livsmedelsproduktionen. Detta efter att en global katastrof tydligt visat vikten av inhemsk livsmedelsproduktion och större behov av självförsörjning.

Problemen stannar inte där. Utöver det faktum att enskilda individer, lantbrukare, pensionärer och föräldrar får det allt mer knapert bidrar de ökade drivmedelspriserna till stigande inflationssiffror. Inflationen befinner sig nu på samma nivåer som under finanskrisen 2008, främst genom kombinationen av ökade el- och bränslepriser.

Dagens situation har skapats av politiker, främst i nuvarande regering. Omvärldsfaktorer spelar visserligen in men förklarar fortfarande inte varför just Sverige ska ha världens dyraste drivmedelspriser. Världsmarknadspriset för diesel befinner sig i nuläget runt 10 kronor per liter – i Sverige kostar dieseln över 19 kronor per liter.

Av det svenska priset utgör skatter och moms ungefär 60 procent. Det är alltså lögn att skylla dagens prisnivåer på omvärlden och världsmarknaden när den största skurken i dramat är politikerna i den rödgröna regeringen. Det socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringssamarbetet har skapat den giftiga kompott av skatte- och avgiftshöjningar som nu slår hårt mot lantbrukare, landsbygd, barnfamiljer, arbetspendlare och pensionärer.

Trots att situationen börjar bli nästintill ohållbar visar inga regeringsföreträdare, varken socialdemokrater eller miljöpartister, några tecken på tillnyktring. Stefan Löfvens efterträdare Magdalena Andersson har avfärdat förslag om sänkta drivmedelsskatter och hävdar istället att de höga priserna ”understryker behovet av att man stödjer vanliga hushåll att ställa om från fossilberoende”.

Miljöpartiet vill förbjuda bensin- och dieselbilar från 2025 och förbjuda all försäljning av bensin och diesel från 2030. Detta utan att presentera några som helst lösningar för vare sig det svenska lantbruket, den svenska landsbygden eller människor som är beroende av bilen för jobb och transporter.

Det vi ser idag är de verkliga följderna av rödgrön politik. Efter snart 8 år vid makten börjar de politiska besluten nu få fullt genomslag. Resultatet är elbrist, skenande bränslepriser, skattehöjningar, nya skatter, ökad otrygghet och mer polarisering. Den rödgröna politiken underminerar hela samhällsbygget. Alternativet är en ny regering, en blågul regering, för att få landet på fötter igen. Ett tydligt alternativ som kan driva landet i en annan, bättre, riktning.

Oscar Sjöstedt (SD) Ekonomisk-politisk talesperson