Sju män misstänks ha bildat terrorgrupp efter våldsamma demonstrationer mot Merkel

BERLIN Efter stora demonstrationer mot Merkels migrationspolitik i Chemnitz i sydöstra Tyskland har sju män med koppling till staden gripits av tysk polis, misstänkta för att ha bildat en högerextrem terrorgrupp.

Sju män har gripits av tysk polis, misstänkta för att ha bildat en högerextrem terrorgrupp kallad ”Revolution Chemnitz”, uppger The New York Times. Den 14 september greps den första mannen, som myndigheterna beskriver som gruppens ledare. Den 1 oktober greps ytterligare sex män. Över hundra polismän deltog i jakten på de gripna männen.

Myndigheterna tror att de gripna männen hör till ”huligan-, skinhead- och nynazist-miljön i Chemnitz-området”, men det är inte klarlagt om de hör till den grupp demonstranter som gjort nazist-hälsning under den senaste tidens demonstrationer i den sachsiska staden Chemnitz.

Läs även: AfD: ”Vi kommer jaga bort Angela Merkel och ta tillbaka vårt land”

Demonstrationerna i Chemnitz inleddes efter att en tysk man med kubansk bakgrund dödades under ett bråk med migranter under en festival. Två andra män skadades allvarligt, och två män från Syrien respektive Irak greps misstänkta för dådet.

Den avlidna Daniel Hillig var en välkänd profil i staden och en aktiv supporter för stadens fotbollslag, medan den huvudmisstänkta Yousif Abdullah tidigare dömts för flera brott, fått avslag på sin asylansökan samt tidigare utvisats till Bulgarien.

Stora demonstrationer mot Merkels migrationspolitik

Festivalen avbröts på grund av dådet, men ersattes av demonstrationer mot Merkels migrationspolitik. Den första demonstrationen organiserades av det radikala högerpartiet Alternative für Deutschland, som fick nästan en fjärdedel av Chemnitz-invånarnas röster vid valet 2017. Samma kväll arrangerade fotbollsfans en demonstration som urartade i kravaller.

Tensions escalating here in #Chemnitz. Water cannons move in as hundreds of far-right demonstrators chant “resistance”. They have just started their march through the city. pic.twitter.com/4FGpYthGBk

— CharlotteChelsomPill (@charlottejourno) 27 augusti 2018