Sköt kvinna genom nacken – träffades i benet och dog

En 26-årig man i Dallas, Texas har avlidit sedan han skjutit en kvinna – för att sedan själv träffas av kulan i benet när den passerat kvinnans nacke, rapporterar Fox13 Memphis.

Polisen i Dallas larmades om skottlossningen på lördag förmiddag, men när de kom till brottsplatsen fann de stora mängder blod och ett blodspår men inga skadade.

Kort därefter kontaktades polisen i Dallas av ett sjukhus efter att två skottskadade personer, en man och en kvinna, hittats i ett fordon.

Mannen avled på sjukhus och har identifierats som 26-årige Byron Redmon. Kvinnan har behandlats och skrivits ut från sjukhuset.

Polisens preliminära utredning av händelsen visar att Redmon skjutit kvinnan i nacken men att kulan träffat honom själv i benet efter att ha passerat kvinnans nacke, skriver Dallaspolisen i ett inlägg på Twitter.

The preliminary investigation determined at the apartment, the male, Byron Redmon, 26, shot the adult female victim in the neck. The bullet then exited and hit Redmon in the leg. Redmon died at the hospital.

The investigation is ongoing under case number 137373-2022 https://t.co/rVDhHN0sM6

— Dallas Police Dept (@DallasPD) July 31, 2022