Sköt ministerns katt – nu får cyklisten sparken

Att skjuta en ministers katt är inget vem som helst kommer undan med. Inte heller tävlingscyklisten Antonio Tiberi, 21, som nu får lämna sitt stall efter att ha gjort sig skyldig till nämnda brott.

Katten i fråga tillhörde Federico Pedini Amati, nuvarande turismminister och tidigare statschef i San Marino, dit 2019 års juniorvärldsmästare Tiberi nyligen hade flyttat.

Den 21-årige italienaren uppger att han skulle testa ett luftgevär och se hur långt från måltavlan han kunde befinna sig. Därför siktade han först på en parkeringsskylt.

– Jag erkänner också att jag, precis lika dumt som omedvetet, försökte skjuta en katt. Och till min förvåning sköt jag den faktiskt. Jag hade inte för avsikt att döda djuret. Jag var faktiskt övertygad om att vapnet inte var dödligt, säger han till Corriere della Sera enligt Expressen.

Katten dog emellertid av skottet och Tiberi dömdes till böter om 4 000 euro för händelsen. Husdjurets död föll heller inte i god jord hos minister Amati, som föreslagit att San Marino bör upphäva 21-åringens uppehållstillstånd.

– Den hade varit med oss länge. Min treåriga dotter Luca älskade den. Du kan inte döda ett husdjur och komma undan med en bot på 4 000 euro, har Amati sagt enligt BBC.

Efter händelsen meddelar Tiberis stall Trek-Segafredo att man nu enats om att gå skilda vägar med cyklisten. Detta då han under sin avstängning inte levt upp till stallets kriterier för att återvända till tävlingsscenen.

Team statement:

Trek-Segafredo and Antonio Tiberi have mutually agreed to part ways, effective immediately, after the rider’s actions during his suspension did not meet our criteria for a return to competition.

No further comments will be given at this time.

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) April 28, 2023