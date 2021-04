Skulle inte bygga en fot mer av mur – nu kan Biden återuppta Trumps murbygge mot Mexiko

USA Innan han valdes in svor Joe Biden dyrt och heligt att han inte skulle bygga ”en fot” mer av Trumps mur på gränsen till Mexiko. Det är något som nu kan komma att ändras. Anledningen är en eskalerande migrantkris som Biden-administrationen haft svårt att hantera.

– Krisen vid gränsen går inte att ignorera, säger Nyheter Idags USA-expert Ronie Berggren.

När Donald Trump kandiderade i presidentvalet 2016 var byggandet av en mur längs gränsen till Mexiko något av en hjärtefråga, samtidigt som en del av hans politiska motståndare menade att det bottnade i främlingsfientlighet.

I en intervju med NPR innan han blev vald lovade USA:s nuvarande president Joe Biden att inte bygga ”en fot” mer av muren ifall han skulle överta presidentämbetet. Men det är något som nu kan komma att ändras.

Enligt uppgifter till Washington Times ska chefen för departementet för inrikes säkerhet, Alejandro Mayorkas, ha sagt till anställda att han möjligen kommer att återuppta murbygget för att fylla några ”luckor” i den nuvarande konstruktionen.

Hur det kommer sig att Biden-administration nu kan återuppta byggandet av Trumps mur beror på den eskalerande situationen vid gränsen, enligt Nyheter Idags USA-expert Ronie Berggren.

– Krisen vid gränsen går inte att ignorera. Det som hänt är den värsta situationen på 20 år. Det är en direkt konsekvens av att Biden har lättat restriktionerna från Donald Trumps tid och att han har haft en annan retorik och varit mycket mer välkomnande. Det har inträffat en katastrof som han inte trodde skulle ske och då har han två val egentligen: antingen så kan han ignorera det och låtsas som att ingenting händer, men det politiska trycket är nu för stort för att det ska gå att göra. Eller så kan han försöka göra något åt saken och det är då den här idén om att bygga muren igen har kommit upp, säger Berggren.

– Men det ska sägas att Biden har inte sagt uttryckligen att han ska bygga upp muren igen, han skulle aldrig uttrycka sig så utan det är hans DHS-chef Mayorkas som gjorde ett uttalande i den riktningen och sedan vart det lite större rubriker av det. Men det är ändå ett erkännande, där man säger att det här är ett problem och vi kanske var för drastiska. Det är ett erkännande av att man kanske inte riktigt har gjort rätt, skulle jag säga.

Om nu Biden-administrationen bygger vidare på Trumps projekt, hur tror du det kommer att mottas av Bidens eget parti?

– Det är nog splittrat. Vänsterfalangen kommer att vara väldigt kritiska, de är kritiska redan nu. Biden vill egentligen fokusera på annat som infrastruktur och vapen och såna saker, gränsen var inte något han ville prata om. Han har egentligen delegerat det till Kamala Harris och hon var ju helt för öppna gränser när hon kandiderade i Demokraternas primärval. Hon är mycket mer vänster i den här frågan än vad Biden själv är.

– Sen finns det också demokrater vid gränsen som tycker att muren är bra. De kanske inte vill hylla Donald Trump och de är fortfarande demokrater, men de är helt öppna med att det som hänt nu under Biden är en katastrof. Så partiet är splittrat. Skulle han stärka gränsen, bygga en mur eller vad han nu än gör för att säkra gränsen kommer splittringen i partiet att bli ännu tydligare.

– Biden sitter i en rävsax. Bygger han en mur kommer folk att säga att Trump hade rätt i alla fall, och gör han inte det kommer Republikanerna säga att Biden har fel, vi måste bygga en mur.

När det väl kommer till kritan: hur annorlunda tror du att Bidens politik kommer att vara från Trumps i den här frågan?

– Den är annorlunda redan nu, han har liberaliserat väldigt mycket. Man har nyss vaknat upp och insett att det här gick inte bra att backa från Trumps politik. Men vad som händer nu är svårt att säga. Kommer han att strama åt gränspolitiken eller kommer han att försöka muta länderna i Latinamerika som Honduras och Guatemala med pengar för att de ska stoppa det på eget sätt, det vet vi inte än.

Tror du att gränsfrågan mot Mexiko är en fråga som kommer att diskuteras lika mycket under Bidens presidentskap som under Trumps? Varför? Varför inte?

– Den gör det redan nu. Men vi ska komma ihåg att den här gränsfrågan diskuterades inte så mycket under de senaste åren utan det var innan Trump vann och kanske de två första åren när han var president. I valet nu i höstas var gränsfrågan inte ens en fråga mer än i Demokraternas primärval. Orsaken till att det inte var en fråga var att gränsen var säker. Det kom inga fler nya illegala så det var inget man behövde prata om längre. Frågan är hetare nu än den var under valet i höstas på grund av att Trump hade löst den frågan i mångt och mycket. Nu är man tillbaka där man var 2015 egentligen, så det är mer diskussion om det här nu än det var under valet 2020.

– I valet 2024 – om man inte lyckas lösa det här – och definitivt i mellanårsvalet 2022, kommer den här frågan att vara hetare än i höstas, vilket är rätt ironiskt.

