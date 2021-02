Slog och bet sin gravida sambo – slipper utvisning

SVEALAND Från och med sommaren 2020 till och med november samma år utsatte den irakiske medborgaren Zeyad Al-Zuhairi sin dåvarande sambo för upprepad terror. Bland annat misshandlade han henne när hon var gravid och en gång när hennes treårige son befann sig i samma lägenhet. Trots det slipper Al-Zuhairi utvisning.

Den irakiske medborgaren Zeyad Al-Zuhairi döms för grov kvinnofridskränkning i Eskilstuna tingsrätt. Detta efter att vid upprepade tillfällen ha misshandlat och hotat sin dåvarande sambo i en mindre ort i Svealand under flera månaders tid.

Paret blev tillsammans under sommaren 2020 och enligt tingsrätten ska Al-Zuhairi flyttat in hos sin nya flickvän i princip omedelbart. Enligt sambon ska relationen under första månaden ha varit bra men kort därefter blivit stökig och kantats av mängder med bråk. Bråken urartade vid ett flertal tillfällen till att bli våldsamma.

Vid ett av tillfällena i september 2020 som åberopas av tingsrätten slog Al-Zuhairi sin sambo i ansiktet, bet i henne i armen och slog igen en bildörr på henne. Vid tillfället var Al-Zuhairis sambo gravid, något som Al-Zuhairi fått kännedom om några dagar tidigare.

Al-Zuhairi har enligt tingsrätten också gjort sig skyldig till att ha misshandlat sin sambo när hennes väninna och hennes treårige son befann sig i samma lägenhet. Även denna gång visste Al-Zuhairi om att hans sambo var gravid.

Vid ett annat tillfälle brände han henne med en cigarett och en annan gång hotade han henne med en elchockspistol.

Under åtalspunkten grov kvinnofridskränkning finner tingsrätten Al-Zuhairi skyldig till 13 tillfällen av misshandel, olaga hot, olaga dataintrång och ett tillfälle för olaga frihetsberövande av sin dåvarande sambo.

Händelserna skedde från augusti till november 2020.

Al-Zuhairi döms dessutom för olaga hot efter att ha hotat en av sambons väninnor och för vapenbrott då han ej haft tillstånd för elchockspistolen. Han erkänner sig skyldig till vapenbrott och medger att han en gång utdelat två örfilar. Ur ett polisförhör om örfilarna:

”Zeyad förevisas bild på [sin sambos] skador, blånad höger kind och höger öga samt svullnad. Zeyad förevisas också bilden som [sambon] skickade till [väninnan]. Vad är dina tankar kring hur blånaden på ögat uppkommit?

– En av örfilarna kanske, han slog ju [sambon] då. Det måste ha varit det, säger Al-Zuhairi.”

Till övriga brott ställer han sig nekande.

Det utmätta straffet mot Al-Zuhairi blir ett år och fyra månaders fängelse plus skadestånd. Däremot slipper den irakiske medborgaren utvisning. Något sådant yrkande har heller inte gjorts av åklagare.

Al-Zuhairi har tidigare dömts för misshandel, olovlig körning och ringa narkotikabrott.

Läs även: Gick till attack mot polis med samurajsvärd – slipper utvisning

Läs även: Afghanske mördaren i Kiruna slipper utvisning – sexofredade minderåriga