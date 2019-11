Slöseriombudsmannen presenterar: 13 exempel på slöseri med skattemedel

Slöseriombudsmannens lista

Lidingö: Dyrbar tallräddning

Lidingö kommun lade 90 000 kronor på att rädda en döende tall genom extrabevattning och att borra fast en stödjande stålställning. Tallen dog ändå.

Stockholm: Cykelbanor guld värda

Cykelbanorna i Stockholms innerstad har blivit tio gånger dyrare än beräknat och kostade mellan 50 och 60 miljoner. Per kilometer.

Tierp: Kostnaderna krossade Crosshallen

Tierps kommun lånade 20 miljoner för att bygga Nordens största crosshall som idag står oinvigd, öde och oanvänd eftersom Crossgymnasiet på orten har lagts ned. Hallen kostar en halv miljon kronor om året samtidigt som det saknas pengar för att renovera ett äldreboende och bygga nya förskolor. För att rädda situationen föreslår kommunen att man släcker två tusen lyktstolpar.

Färgelanda: Subventionera dyrt, sälj billigt

Projektet Björnhuset gick ut på att omvandla en gammal industrifastighet till ett ”kluster för livsmedelsbranschen” till ett ofattbart pris för skattebetalarna i den lilla kommunen Färgelanda. Notan slutade på 95 miljoner kronor, och nu har Björnhuset sålts för 5 miljoner – 90 miljoner under investeringskostnaden.

Stockholm: Dyrbar skönmålning

När riksdagshuset skulle renoveras tyckte någon i Stockholms stadshus att byggbarackerna som stod uppställda utanför riksdagshuset hade fel röd nyans. En ommålning i rätt röd färg beställdes för 200 000 kronor på skattebetalarnas bekostnad.

Göteborg: En linbana över kostbara uträkningar

Göteborg har två broar över Göta älv som delar staden, men kommunen vill också ha en linbana över älven. Enligt en första beräkning skulle linbanan bara kosta skattebetalarna 1,1 miljarder. Men sedan räknade Trafikkontoret om och kom fram till siffran 4 miljarder. En tredje beräkning kom fram till resultatet 2 miljarder. Bara utredningen har hittills kostat 138 miljoner.

Karlskrona: Pengar rakt ut i bokhavet

Karlskrona kommun startade bokfestivalen Bok och Hav som lockade till köp av 68 festivalpass och 48 endagsbiljetter. Kommunens kostnader hamnar därmed på 3 500 per besökare.

Örebro: Inte på kartan – i Tyskland

Region Örebro satsade två miljoner kronor på subventionerade flygbiljetter för att flyga in tyska charterturister från Düsseldorf. Men trots de generöst subventionerade biljetterna kom det inte så många tyska turister som beräknat. Nu ställs de halvtomma flygningarna in.

Kungsbacka: Solstolliga kostnader

Kungsbacka kommun beställde solstolar och parasoller för 320 000 kronor som placerades ut längs Kungsbackaån – i slutet av oktober. ”Nu kom solstolarna upp lite sent, men vi är så himla glada att det har hänt”, säger Jessica Blume, platsutvecklare på Kungsbacka kommun till SVT.

Norrköping: Serieslöseriet kan hamna i rätten

Norrköpings kommun drog igång en Marvel-utställning som enligt beräkningarna skulle locka 150 000 personer. När utställningen stängdes kunde förlusten räknas till 10 miljoner. Kommunen skyller på det fina sommarvädret medan oppositionen vill polisanmäla hanteringen.

Sida: Snöröjning är en jämställdhetsfråga

Ukraina ligger sedan några år tillbaka i väpnad konflikt med Ryssland och rysk-stödda separatister. I det läget bidrog Sida med 70 miljoner för att stärka jämställdhetsarbetet i Ukraina, pengar som skulle användas till att skapa "en mer jämställd budget" i landet. Ett exempel som myndigheten själv lyfter fram är att snöröjningen i landet ska bli mer jämställd.

Arbetsförmedlingen: Slöseriet som inte ger några jobb

Arbetsförmedlingen har investerat 125 miljoner kronor i cv-tjänsten "Jobbskills". När det visade sig att den bröt mot sekretesslagen fick man göra om, utan att få det rätt. I den nya versionen finns nästan ingen information om de arbetssökande kvar, arbetsförmedlare får inte använda tjänsten och det går inte längre att ta reda på hur många som använder den.

Uddevalla: Pengar i två bassänger samtidigt

Just nu pågår projekteringen av ett nytt badhus i Uddevalla. Men arbetsgruppen fick nyligen via media veta att politikerna redan i juni bestämt att lägga badhuset på en annan plats. Detta efter att de under flera månader arbetat enligt de ursprungliga planerna, vilket kostat cirka 15 miljoner. Nu ska en ny utredning dras igång.