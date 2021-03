SNUBBEL-TRUBBEL: Biden ramlade tre gånger när han skulle gå planet

USA President Joe Biden ramlade inte bara en gång i trapporna upp till Air Force One utan tre gånger på fredagen.

TV-klippet längst ner i artikeln.

Den 78-årige Biden sprintade med lätta steg uppför trappan till presidentplanet Air Force One men föll först en gång, sedan en gång till, och till sist ytterligare en gång. Biden tog sig sedan för egen maskin upp och gjorde en honnör innan han gick in i planet.

Vita Huset har skyllt Bidens ramlande på att det blåste.

– Det var rätt blåsigt utomhus. Det är väldigt blåsigt. Jag ramlade nästan också när jag gick uppför trappan, säger Karine Jean-Pierre, biträdande pressekreterare, till New York Post.

Joe Biden fick inga skador av fallet rapporterar Kate Bedingfield, Vita Husets kommunikationschef.

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.

— Kate Bedingfield (@WHCommsDir) March 19, 2021