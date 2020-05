Spanien: Lägsta dödssiffran sen i mars – munskydd kommer delas ut i tunnelbanan

SPANIEN Dödstalen i Spanien minskar snabbt samtidigt som landet försiktigt börjar att öppnas. Så sent som i mitten av april rapporterades fortfarande över 500 döda per dygn. Det senaste dygnet rapporteras 164 dödsfall – den lägsta siffran sedan 18 mars, rapporterar El País. I Madrid kommer munskydd att delas ut i tunnelbanan.

På söndagsmorgonen meddelade den spanske premiärministern Pedro Sanchéz (PSOE) i en videokonferens med regionspresidenterna (exempelvis Andalusien, Katalonien, Baskien) att Spanien det senaste dygnet är nere på 164 avlidna enligt El Páis. Det är den lägsta dödssiffran sedan 18 mars. Man har också registrerat det lägsta antalet smittade på en dag (838) sedan 12 mars (822) – trots att Spanien sedan mars kraftigt har utökat antal tester. Sanchéz betonar att siffrorna ska tolkas med viss försiktighet då rapporteringen över helgen har en viss osäkerhet.

Men trenden är tydlig. De fem senaste dagarna har Spanien – som har 47 miljoner invånare, knappt fem gånger fler än Sverige – haft i snitt 288 avlidna per dygn (6 avlidna/1 miljon invånare). Sverige har de fem senaste rapporterade dagarna haft i snitt 79 avlidna per dygn (7,8 avlidna/1 miljon invånare).

I den spanska huvudstaden Madrid (6,6 miljoner invånare), som har varit värst drabbad och som mest hade över 300 döda per dygn, ser det ut som man fått bukt med spridningen och dödstalen. Enligt Telemadrid hade Madrid i snitt 51 döda per dygn (7,7 döda/1 miljon invånare) mellan 26 och 30 april. Stockholms län (2,3 miljoner invånare) hade samma period 40 döda per dygn (17,4 döda/1 miljon invånare).

Det så kallade R-talet, hur många som varje smittad person smittar vidare till, ligger med marginal under 1 i princip hela Spanien. Det innebär att viruset inte längre ökar i spridning utan minskar.

Totalt har 25 264 personer avlidit i covid-19 enligt El País. 217 466 personer har diagnosticerats med viruset och 118 902 av dem har friskförklarats. Spanien har gjort drygt 1,5 miljoner coronatester. Sverige har gjort ungefär 120 000.

Under lördagen fick spanjorer, under begränsade former,för första gången på flera veckor gå ut för fritidsaktiviteter. Spanien kommer gradvis att öppna upp landet men med restriktioner. Exempelvis kommer det vara obligatoriskt att ha munskydd när man åker kommunalt. Spanska staten har köpt in 14,5 miljoner munskydd som fördelats till de olika regionerna. I Madrid kommer man att dela ut munskydden vid större buss- och tunnelbanestationer.

Premiärministern Pedro Sanchéz vill behålla undantagstillståndet men har initialt mött motstånd från flera av regionerna. Regionpresidenten i Baskien, Inigo Urkullu, säger till El País att han tycker att det är fel med gemensam strategi för hela landet. Pedro Sanchéz har betonat att man kommer att ha olika strategier för olika regioner beroende på hur smittspridningen ser ut lokalt.

I videomötet med regionerna informerade Pedro Sanchéz också om hur ett stödpaket på närmare 175 miljarder kronor för att få igång den spanska ekonomin ska fördelas. Spanska företag ska också ges möjligheter till lån.