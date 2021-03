Staffan Danielsson lämnar Centerpartiet: Är inte förlåten för att jag hade rätt om migrationsfrågan

LINKÖPING Tidigare riksdagsledamoten Staffan Danielsson lämnar Centerpartiet. Det meddelar han i ett inlägg på Facebook under torsdagseftermiddagen. ”Centerpartiet räknas nu allt oftare in som en del i det rödgröna blocket, vilket jag ser som djupt problematiskt”, skriver Danielsson som håller dörren öppen för en politisk fortsättning.

Tidigare riksdagsledamoten Staffan Danielsson har gjort sig känd som en av de – utanför SD – som tidigast på riksdagsnivå ifrågasatte den förda svenska migrationspolitiken. Bland annat beställde Danielsson en rapport om flyktingars arbetslöshet som blev mycket omdebatterad.

I ett Facebookinlägg gör han bokslut över sitt medlemskap i Centerpartiet. Ett parti som han nu lämnar.

Han beskriver hur han kom med i partiet via CUF-danser och hur han arbetade som pressekreterare i Torbjörn Fälldins regering. Han listar marknadsekonomi, principen om ”hela Sverige ska leva” och småföretagande bland de anledningar att han trivdes i Centerpartiet.

Att han som försvarspolitisk talesperson fick C att skifta hållning i Natofrågan nämner han som en av sina framgångar.

Men de sista åren som riksdagsledamot förmörkades skriver Danielsson.

”[…]Jag motsatte mig några naiva centerförslag om ökad migration, bl att Sverige skulle som enda land bevilja asyl på sina ambassader. (Än idag centerns linje).

Jag hävdade att Sverige måste anpassa sin migrationspolitik i EU-riktning, och skälldes av många som främlingsfientlig. Det är det minsta jag är, jag är en varm humanist. Idag uttrycker sig Annie Lööf som jag för 7-8 år sedan, kanske t o m starkare”, skriver Danielsson som konstaterar:

”Jag fick långt om länge med mig mitt parti i migrationsfrågan rätt mycket, men är inte förlåten för att jag hade rätt, men vid fel tidpunkt.”

En del av sin avskedstext ägnar Staffan Danielsson åt den nuvarande parlamentariska situationen och det väntande valet.

”Partiledare Annie Lööf har just deklarerat att C väljer Löfven, om Kristersson har minsta stöd från SD, och att man inte vill ha vänsterpartiets stöd men nog kan leva med det om det är ett måste. Centerpartiet räknas nu allt oftare in som en del i det rödgröna blocket, vilket jag ser som djupt problematiskt.”

”Det är trist att mitt parti och jag på senare tid har utvecklats i olika riktning i några viktiga frågor, men så är det. Och så kan det vara och bliva här i livet.

Jag känner ingen bitterhet, jag är tacksam för allt jag kämpat för och fått uppleva och genomdriva i och tack vare Centerpartiet.

Just nu är vi, jag och mitt parti, vid ett vägskäl där våra vägar tyvärr måste skiljas. Det är säkert bäst för oss båda, tycker vi nog båda. Jag hoppas få behålla goda relationer med mina centervänner, de allra flesta om de så vill”, skriver Staffan Danielsson som håller dörren öppen för att fortsätta politiskt till hösten.

Texten uppdateras.