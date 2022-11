Ställer upp i dokusåpa – nu sparkas ex-ministern av partiet

STORBRITANNIEN Den tidigare hälsoministern och parlamentarikern Matt Hancock får sparken från det konservativa regeringspartiet Tory, rapporterar Daily Mail. Anledningen är att Hancock tackat ja till att ställa upp i en dokusåpa – samtidigt som han behåller sin plats i parlamentet. Nu säger en partikamrat att han ser fram emot att se Hancock ”äta en kängurus penis” i TV-rutan.

Dokusåpan som Hancock ställer upp i är I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!, en TV-show där en grupp kändisar ger sig ut i den australiska djungeln och tvingas leva under knapra förhållanden samt genomföra olika utmaningar för att bidra med mat till gruppen.

Beskedet om Hancocks deltagande i programmet tas inte emot väl av den nyblivne premiärministern Rishi Sunak.

En talesman för Sunak säger enligt Daily Mail att parlamentariker borde ”arbeta hårt” för sina väljare under en ”utmanande tid för landet”. Han tillägger att Sunak förmodligen inte kommer att följa Hancocks framfart i dokusåpan.

Andy Drummond – vice ordförande för de konservativa i Hancocks valkrest West Suffolk – är något spetsigare i sitt uttalande och säger att han ser fram emot att se Hancock ”äta en kängurus penis” i TV-rutan.

– Du kan citera mig på det, säger han till Daily Mail och refererar då till en tidigare händelse i TV-programmet.

Hancock kommer under sin tid i TV-programmet fortsätta att sitta i parlamentet. Dock inte längre som representant för Tory-partiet utan som ”oberoende” – det som i Sverige brukar kallas för ”politisk vilde”.

Sitt medlemskap i partiet kommer Hancock att få behålla. Men han kan inte längre ställa upp i val som kandidat för partiet eller rösta i partiomröstningar.

Det är inte första gången som Matt Hancock hamnat i blåsväder. I juni 2021 avgick han som landets hälsominister efter att ha avslöjats med att bryta mot Storbritanniens hårda covid-regler då han hade en affär med sin medarbetare Gina Coladangelo.

