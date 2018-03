Statliga faktagranskaren ska ”spränga” dina åsikter – två från SVT klara för uppdraget

STOCKHOLM ”I filterbubblor och algoritmer kan man skapa sig en helt egen samhällsbild, där ens egna åsikter förstärks, om vi kan hjälpa till att spränga bubblor och släppa in fler perspektiv blir jag glad”, säger researchern Jenny Küttim. Tillsammans med Fredrik Laurin från SVT ingår de i den statliga satsningen mot vad som sägs vara falska nyheter.

Tidigare har Nyheter Idag uppmärksammat statliga Vinnovas satsning mot ”falska nyheter” när SVT:s Jan Helin lovade att initiativet inte kommer begränsa yttrandefriheten. Staten bidrar med finansiering genom Vinnova och samarbetar med de utvalda redaktionerna DN, SvD, SR och SVT. Tillsammans ska de granska nyheter som kan påverka människors åsikter.

Tidningen Medievärlden har talat med Jenny Küttim som presenteras som en frilansande researcher. Hon är en av personerna som kommer arbeta i projektet.

– Vi är i ett nytt läge i dag än under tidigare valår, i filterbubblor och algoritmer kan man skapa sig en helt egen samhällsbild, där ens egna åsikter förstärks, om vi kan hjälpa till att spränga bubblor och släppa in fler perspektiv blir jag glad, säger hon.

Även Fredrik Laurin från SVT Uppdrag Granskning kommer ingå i projektet, meddelar Medievärlden. Detta noteras av Andreas Ericson på Timbro medieinstitut som kommenterar saken på Twitter. Han pekar på att Laurin var den som rekryterade My Vingren från Researchgruppen till Sveriges Radio.

fredrik laurin som tidigare rekryterat medlemmar i researchgruppen till ekoredaktionen ska vara med och driva svt:s faktagranskningsredaktion inför valet. https://t.co/QZSnrxZLfc — Andreas Ericson (@neo_andreas) March 6, 2018

På frågan om vad som är viktigast för att motarbeta desinformation pekar Küttim på trovärdighet.

– Att presentera en trovärdig plattform som blir en given plats att söka svar på. Det är vår skyldighet som journalister att ta ansvar och hjälpa till att navigera mellan sant och falskt i denna digitala värld där all information är tillgänglig och vem som helst kan nå oss med sitt budskap direkt i vår smartphone, säger hon till tidningen.

Projekt har startats för att granska granskarna

Men statliga satsningen mot ”falska nyheter” kommer inte stå oemotsagd. Nyheter Idag-medarbetaren Chang Frick och Uppdrag Granskning-reportern Ola Sandstig crowdfundar boken ”Fake news” där de granskar granskarna – alltså SVT, SR, DN och SvD.

– Om jag ska skoja lite så anlitar det statliga projektet den Uppdrag Granskning-journalist som rekryterade från Researchgruppen. Jag anlitar den Uppdrag Granskning-journalist som granskade Researchgruppen. Enough said, game is on, säger Chang Frick med glimten i ögat.

Emellertid kan inte Sandstig och Frick räkna med någon statlig miljonfinansiering för initiativet att granska de stora medierna. Istället finansieras deras projekt via crowdfunding där du kan vara med att bidra genom swish. Information om detta hittar du i faktarutan nedan.