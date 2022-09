Stenevi: Kriminaliteten är ett fattigdomsproblem

Större satsningar på landets utsatta områden borde ha skett under Miljöpartiets tid i regeringen. Det menar språkröret Märta Stenevi i en intervju med Aftonbladet.

– Kriminalitet är inte ett invandringsproblem, däremot ett fattigdomsproblem, säger hon till tidningen.

För Stenevi är det satsningar på skola, förskola och tätare samverkan mellan socialtjänst och polisen som är de rätta verktygen för att ”knäcka gängkriminaliteten”.

På frågan om det inte också krävs hårdare tag för att få stopp på skjutningarna svarar hon:

– Jo, de som skjuter måste sättas bakom lås och bom, det är nödvändigt. Och vi står bakom skärpta vapenlagar och skärpta straff för rekrytering in i gängen. Men polisen säger själv att det kommer bara nya barn in, vi måste in med tidiga insatser.

I debatten har Stenevi kallat landets utsatta områden för ”politiskt eftersatta”. Enligt henne borde Miljöpartiet ha satsat ännu mer i regeringsställning för att stärka områdena.

Aftonbladet: Så ni satsade för lite resurser?

– Framför allt kommer vi att behöva satsa mycket mer. Om jag tittar på Linköping, här har man dragit in personal på de förskolor där barn behöver mest stöd. Då blir det svårt för barnen att lära sig svenska bra.

När det gäller faktorerna bakom den eskalerande gängkriminalitet är det fattigdom snarare än invandring och bristande integration som Stenevi pekar på.

– Jag skulle säga att kriminalitet är inte ett invandringsproblem, däremot ett fattigdomsproblem. Så länge vi inte jobbar med att stärka barns skolgång och får fler vuxna i arbete så kommer barn lockas till gängen.

