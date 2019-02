Stjärnans äckel efter Balis tweet om IS-kvinnor: ”Kräks”

SVERIGE Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) har återigen rört upp en smärre kritikstorm på Twitter – den här gången med ett inlägg om ”IS-honor” som vill återvända till sina hemländer. ”Kräks”, kommenterar artisten Eva Dahlgren.

Efter att Islamiska statens ”kalifat” i Mellanöstern störtat samman vill nu kvinnor som gift sig med terroristerna få hjälp att återvända till sina västerländska hemländer. Hanif Bali menar att dessa kvinnor och deras barn kan få ”ruttna kvar där” snarare än att välkomnas tillbaka.

Som så ofta när Bali rör upp starka reaktioner på Twitter finns det de som håller med honom – och de som tar starkt avstånd från hans åsikter och retorik. Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund, tycker att Balis sätt att uttrycka sig ”närmar sig en nivå som inte hör hemma i ett civiliserat och humant Sverige”.

Själv har Ramberg kallat meningsmotståndare för ”bruna råttor” i ett blogginlägg om tidigare nämnde riksdagsman.

En annan som opponerar sig mot Balis ordval är TT:s politiske reporter Owe Nilsson. Han tycker att M-politikern avhumaniserar människor och agerar därmed på samma sätt som IS-terroristerna. Samtidigt menar Dagens Nyheter-kolumnisten Hanne Kjöller att Balis användande av ordet ”honor” ”solkar ned det offentliga samtalet”.

Att Bali använder ett avhumaniserande språk om IS-brudarna är också en kritik som den före detta MP-politikern Nils Karlsson framför. Han varnar Bali för en stundande ”ocean av skit” – något riksdagsmannen tar som en hedersbetygelse.

Att de beskrivs med mindre trevliga ordalag är alltså en sådan ovidkommande poäng. Men sure, låt oceanen av skit komma, I’ll wear it as a badge of honor.

Istället för att signalera din dygd gentemot IS-gråterskorna kan du väl fokusera på sakfrågan, vill du hämta tillbaka dem?

— Hanif Bali (@hanifbali) 16 februari 2019