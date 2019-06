”Stone cold loser” Trump sågar Londons borgmästare Khan

LONDON Sadiq Khan, borgmästare i London, har attackerat Donald Trump inför dennes besök i Storbritannien och sagt att man inte ska rulla ut någon röd matta åt Trump. På Twitter svarar Trump med att skoja med den kortvuxne Khans längd och uppmana denne att fokusera på att få kontroll på kriminaliteten i London.

USA:s president Donald Trump besöker just nu Storbritannien. Inför besöket skrev Londons muslimske borgmästare Sadiq Khan en debattartikel i The Observer där han bland annat jämförde Trump med fascister som Franco och Mussolini och kallade Trump för ett av de värsta exemplen på ett ”globalt hot”.

Khan skriver också att den brittiska premiärministern Theresa May borde göra ett uttalande om att Trumps åsikter inte är förenliga med brittiska värderingar. Sadiq Khan har även tidigare attackerat Donald Trump.

På måndagen svarade Trump på Twitter. Han kallar Sadiq Khan för en ”stone cold loser” och längdhånar den 165 centimeter korte borgmästaren.

Donald Trump gör också en referens till att våldskriminaliteten i London ökat.

….Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job – only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019