Strandhälls genomklappning i debatt om el – ställde sedan in all medverkan i Almedalen

Aggressiva kommentarer, höjt tonläge och försök till att avbryta debattmotståndaren. Så kan miljö- och klimatminister Annika Strandhälls insats under en energipolitisk debatt i Almedalen beskrivas när hon pressades på svar om de skenande elpriserna. Efter debatten ställde Strandhäll in all planerad medverkan under resten av Almedalsveckan.

Den svenska elpriserna har kommit att bli ett akut problem. De slår direkt mot hushållen men påverkar även företagen och ytterst inflationen. Enkelt förklarat beror problemet på brist på planerbar energi, en konsekvens av att regeringen stängd ner kärnkraft.

Under ett debatt i Almedalen arrangerad av branschorganisationen Svenskt Näringsliv möttes klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och Carl-Oskar Bohlin, närings- och energipolitisk talesperson för Moderaterna. Och det tog ingen lång stund förrän det hettade till, synnerligen när kärnkraft kom på tal.

Strandhäll upprepade flera gånger att Moderaterna var oansvariga när de hoppade av den blocköverskridande energiöverenskommelsen.

– Vi vill att Moderaterna och Kristdemokraterna ska stå kvar vid den energiöverenskommelse vi tecknade 2016. De hoppade av 2019, som de gör med alla blocköverskridande överenskommelser som vi försöker teckna med en ganska populistisk opposition, replikerade Strandhäll bland annat när det hettade till.

Men i sociala medier var omdömet hårt mot Socialdemokraterna och inte minst Strandhäll. ”Känns som att hon intog alla positioner under samtalet, för, emot och öppen för diskussion”, lyder en av flera kommentarer.

”Hon vill ha en metadebatt för att begrava energifrågan”

Huvudlinjen från Strandhäll var att bjuda in till blocköverskridande samtal om framtida energiförsörjning där även kärnkraft kan finnas med på agendan. Men Bohlin var tydlig att det är inte mer samtal som behövs, utan konkreta beslut här och nu. Moderaterna, tillsammans med KD och SD, är tydliga i att de vill bygga ny planerbar kärnkraft.

Men mellan partierna i vänsterblocket råder oenighet. S är kluvet och både MP och V är negativt inställda till ny kärnkraft i Sverige.

– Jag upplevde att hon var ointresserad av att diskutera sakfrågorna. Hur ska energipolitiken se ut i framtiden? Hon vill ha en diskussion om diskussionen, en slags metadebatt för ett begrava energifrågan. De vet att de saknar svar, säger Bohlin till Nyheter Idag.

– De vill skjuta på frågan till efter valet då de inte behöver ta ansvar gentemot väljarna.

Men elpriserna rusar ju nu mot konsument? Borde inte S vara intresserade av att lösa detta så snabbt som möjligt?

– Problemet är att Socialdemokraterna inte har något svar på hur Sverige ska få låga elpriser när det inte blåser. Det är när vi saknar vind som elpriserna rusar. Men de saknar svar på detta.

En återkommande talepunkt från Strandhäll var havsbaserad vindkraft som en lösning. Bohlin menar, precis som många experter, att det är planerbar produktion som behövs. Vindkraften går inte att planera varför priserna blir volatila, alltså att de svänger snabbt från att vara billigt till riktigt dyrt.

Men eftersom Socialdemokraterna inte kan regera utan stöd från Miljöpartiet finns ej heller en politisk lösning på bordet. Tvärtom talar mycket för att elpriserna kommer bli allt dyrare.

– De vill undanröja frågan från dagordningen och skjuta den till efter valet. Det är ohederligt, menar jag, säger Bohlin.

Vad tror du kommer hända med svenska elpriser om Socialdemokraterna fortsätter regera efter valet?

– Jag tror de kommer fortsätta varar skyhöga. Vi är på väg in i en situation mot något vi aldrig tidigare varit med om. Hade vi haft mer planerbar produktion i södra Sverige hade vi kunnat få ordning på det.

Och höga elpriser får andra negativa effekter, poängterar Bohlin.

– Höga elpriser driver upp priset på andar varor, framför allt livsmedel. Socialdemokraternas politik eldar på inflationen.

”Borde inte vara minister”

Även tidningen BLT uppmärksammar debatten på ledarplats där kritiken är stenhård mot Strandhäll. Där beskrivs Strandhäll både som okunnig men även som en översittare.

”Alla som funderar på att lägga sin röst på Socialdemokraterna bör titta på seminariet och fråga sig om hon är rätt person på rätt plats”, skriver ledarskribenten Emma Jaenson.

”Hon borde inte vara minister, utan snarast skickas på kurs i vett och etikett”, avslutar hon sin ledare.

Efter den kritiserade debatten lämnade Strandhäll Almedalen och ställde in övriga evenemang och debatter hon var inbokad på. Förklaringen var att hon hade ett sjukt barn att ta hand om.

Debatten kan du se i sin helhet på Svenskt Näringslivs hemsida. Delen med Strandhäll börjar cirka 50 minuter in i videoklippet.