Strandhälls härdsmälta: Uppläxad av ”Chernobyls” skapare

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll anser att HBO-serien ”Chernobyl” visar på hur farligt det är med kärnkraft. Men seriens skapare håller inte med, och uttrycker sitt stöd för kärnkraften på Twitter.

Den nya HBO-miniserien ”Chernobyl” med bland annat Stellan Skarsgård, om kärnkraftskatastrofen i Sovjetunionen 1986, har fått god kritik och ett mycket högt betyg på filmsajten IMDB.

Även socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) uppskattar miniserien som regisseras av den svenske regissören Johan Renck.

Men när Strandhäll rekommenderade miniserien på Twitter vände hon sig särskilt ”till alla nyvaknade kärnkraftskramare”, med den underförstådda meningen att Tjernobyl-katastrofen är ett argument mot kärnkraft.

Men Strandhäll får bakläxa – av seriens skapare och författare Craig Mazin. Mazin skriver nämligen på Twitter att ”Läxan från Tjernobyl är inte att modern kärnkraft är farlig. Läxan är att lögner, arrogans och undertryckande av kritik är farligt”.

Mazin länkar dessutom till en artikel av Steven Pinker med flera, med rubriken ”Kärnkraft kan rädda världen”. Något Mazin, med anledning av växthuseffekten, verkar hålla med om.

There is real merit to this argument. The lesson of Chernobyl isn't that modern nuclear power is dangerous. The lesson is that lying, arrogance and suppression of criticism is dangerous.

The flaws that led to Chernobyl are the same flaws shown by climate change deniers today. https://t.co/rBYOX1sl8u

— Craig Mazin (@clmazin) April 8, 2019